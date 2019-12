Ultimo weekend del 2019 a Diano Marina tra musica, shopping e... passione per mare

Ultimo weekend del 2019 ricchissimo di appuntamenti a Diano Marina, in attesa del Capodanno. Nel frattempo, dalla vigilia di Natale, l'isola pedonale è ancora più accogliente grazie al sottofondo musicale garantito dal posizionamento fisso di un impianto di filodiffusione. Oltre alle luminarie e agli addobbi dei commercianti, in piazza Martiri della Libertà ad accogliere i tanti turisti in arrivo sono anche il maxi albero luminoso e, per le famiglie, la slitta di Babbo Natale.

Ecco cosa aspetta turisti e residenti nei giorni che portano a San Silvestro.

Sabato 28 dicembre

- "Extra Omnes, fuori dal Museo!" è il ciclo di cui fa parte "La bellezza del Natale nell'arte sacra", visita guidata proposta dallo staff del Marm. Il ritrovo è fissato presso i giardini di Palazzo del Parco, alle ore 10.30, per intraprendere un tour a piedi alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Diano Marina. Quota di partecipazione: 2 euro.

- Approfittando anche delle ottimali condizioni meteo, alle ore 11 lo staff dell'Associazione InfoRmare propone la Bio-passeggiata sulla spiaggia, camminata in riva al mare sotto la guida di esperti, alla scoperta della biodiversità del mare dianese e per spiegare la “naturalità” della battigia invernale, a volte così diversa da quella estiva, osservando sulla riva gli organismi che il mare "restituisce" in questo periodo. La partecipazione è gratuita e la durata è di circa un'ora. Il ritrovo è fissato presso l'Ufficio Iat, accanto alla chiesa parrocchiale. L'iniziativa, adatta a persone di tutte le età, verrà ripetuta il 2 gennaio.

- Nel periodo natalizie non poteva mancare l'ormai tradizionale sfilata musicale della Banda Città di Diano Marina. Dalle ore 17, per le vie del centro, accompagnati dalla scuola di pattinaggio Rollerskate di Andora, i musicisti, vestiti da Babbo Natale, allieteranno il pubblico con una serie di brani adatti all'occasione.

- Dalle ore 17 alle 19 il centro di Diano Marina sarà ancor più colorato, con "Il mare sul muro": sull'abside della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate (lato via Genova), proiezione di video e foto dei fondali del Golfo, con gli esperti di InfoRmare a disposizione dei passanti per le spiegazioni del caso.

- Concerto di Natale, presso la sala consiliare di palazzo comunale, alle ore 21, promosso dal Lions Club Diano Marina in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese. Titolo dello spettacolo "La musica dell'inverno", protagonista il duo composto da Silvia Schiaffino (Flauto traverso) e Renato Procopio (chitarra). Ingresso libero ad offerta, ricavato devoluto al fondo di solidarietà della parrocchia di Diano Marina.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre

- Per il 5° anno di fila il centro ospiterà, per le intere giornate di sabato 28 e domenica 29, "Sapori e tradizioni, aspettando l'anno che verrà", con stand dei commercianti, mercatino di prodotti tipici e hobbistica, musica dal vivo, truccabimbi e animazione per bambini. L'iniziativa è curata dall'Associazione Vivi Diano Marina con noi. In particolare, questi gli orari dei momento musicali: sabato alle ore 16 (via Canepa) concerto della band Erbagrama, domenica alle ore 15.30 (corso Roma) concerto della band The Groove e (via Genova) esibizione della Karike Band Show.

Domenica 29 dicembre

- Per la quimta edizione della rassegna Natale Musicale Dianese, alle ore 16.30 (ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili), presso la sala consiliare (palazzo civico, 2° piano), in cartellone il Concerto delle Feste, dal titolo "Alla scoperta dell'America", un viaggio tra il musical di Broadway e la canzone americana. Protagonista il quartetto composto da Dorina Caronna (mezzosoprano), Valerio Semprevivo (clarinetto), Simone Cricenti (violoncello) e Franco Giacosa (pianoforte). In programma brani di Gershwin, Bernstein, Lloyd Webber, Arlen, Rodgers, Herman, Loewe, Iacobs-Casey e Kander.

Lunedì 30 dicembre

- Per il ciclo Natale Bimbi, che prevede altri tre appuntamenti nei primi giorni del 2020, dalle ore 15.30 andrà in scena "La Jeep del folletto di Babbo Natale", divertente spettacolo per bambini in cui gli artisti, accompagnati da un simpatico folletto, si sposteranno per l'isola pedonale e in piazza Martiri della Libertà a bordo di una piccola jeep elettrica, dispensando simpatici siparietti e numeri acrobatici.

Martedì 31 dicembre

Da anni e sempre con grande partecipazione, a Diano Marina la grande festa di Capodanno, ovvero il conto alla rovescia e le prime ore del nuovo anno, si vivono in piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale, in compagnia di Gianni Rossi e Poli Dj, dalle ore 22.30 e sino all'alba (o quasi) con una non-stop all'insegna della musica e del divertimento: balli sfrenati e di karaoke di gruppo, con l'ausilio del maxischermo.

Eventi continuativi – sino al 6 gennaio

- Mostra collettiva "Forma e colore", presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi), con apertura da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19 (festivi solo su appuntamento). In mostra una selezione di opere, di vario genere, di artisti di valore nazionale e internazionale. Dettagli al seguente link: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/mostra-forma-colore

- Pista di pattinaggio "Christmas on ice", sul Molo delle Tartarughe, aperta tutti i giorni (ore 10-12.30 e 15-24).

- Presepe artistico, presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico, a cura della omonima Confraternita, con i seguenti orari: 10-12 e 15-18. A proposito di presepi, presso i giardini di piazza Dante, è stato allestito dalla Famia Dianese un presepe stilizzato all'aperto, su maxi pannelli colorati, con illuminazione serale e notturna.

Il programma completo - Ulteriori dettagli e il calendario completo sono disponibili sul sito turistico del Comune di Diano Marina: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi-news

Iat - L'ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è aperto sino al 19 gennaio con il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, inclusi festivi (chiuso solo il lunedì).