Sanremo: successo di pubblico per l’evento 'Christmas Circus' a cura do OroNero

Grandissimo successo di pubblico ieri a Sanremo per l’evento Christmas Circus, voluto dall’Assessore Alessandro Sindoni organizzato dall’associazione OroNero e prodotto da Simona DeMelas.

Questi i numeri dell’evento con la collaborazione di Fem Spettacoli:

5 palchi su tutta Via Matteotti

10 eventi che si sono alternati ogni mezz’ora dalle 16 alle 19

14 artisti tra giocolieri, acrobati, animatori, trampolieri, attori, Ecc.

Un evento nell’evento che ha davvero coinvolto tutta la città.

In Piazza Colombo, grazie al supporto dei Commercianti, c’è stato l’appuntamento con la musica dei Glue’s Avenue.

Domani, sabato 28 e domenica 29 dicembre, continuerà l’appuntamento con 70 anni in 7 giorni, sempre organizzato da OroNero e prodotto ed ideato da Simona De Melas.

Due giorni importanti dedicati ai decenni del Festival di Sanremo degli anni 80 e 90 e magistralmente raccontati in musica da The Best of Sanremo - Progetto Festival. A partire dalle 17.30, in piazza Colombo ci sarà Il concerto che normalmente è strutturato per palchi estivi e teatri dove 4 musicisti professionisti ripropongono i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo degli anni ‘80 e ‘90



I componenti di Progetto Festival sono: Angela Vicidomini (collaborazioni: Rai 2, Mediaset, Antenna 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari).



I brani proposti in scaletta saranno interamente dal vivo, con le famose canzoni dei momenti più significativi di quegli anni grazie all’utilizzo di proiezioni e ai bellissimi racconti e aneddoti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”, il libro edito da Zem edizioni sui retroscena del Festival ed impreziosito dalla prefazione di Bruno Gambarotta.