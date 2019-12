Sanremo: l'11 gennaio al 'Biribissi' del Casinò si festeggia il Capodanno russo con cena e concerto

L’11 gennaio verrà festeggiato anche a Sanremo, al ristorante Biribissi del Casinò, il ‘Capodanno russo’. I doppi festeggiamenti per il nuovo anno in Russia hanno origini ben precise e la storia parte da un passato molto lontano: Pietro il Grande desiderava avvicinare la Russia all'Europa ed emanò, quindi, un decreto. Quello che il primo giorno di ogni anno sarà celebrato a gennaio mentre in precedenza l'anno nuovo si festeggiava ai primi di marzo.

L'associazione culturale ‘Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d'Azur’ organizzerà la serata con un'atmosfera accogliente e con cena e menù appositamente preparati. Durante la cena si esibiranno in un concerto musicale Marisa Fagnani e Gianni Martini. Prevista anche una lotteria e musica da discoteca anni ’80 e ‘90.