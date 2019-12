Sanremo: domenica prossima al Casinò 'Una chitarra in Frac', l'omaggio a Domenico Modugno 'Mister Volare'

Si svolge domenica prossima alle 17, al Teatro del Casinò un nuovo appuntamento musicale per la città di Sanremo, in occasione del 25° anniversario dalla scomparsa di Domenico Modugno. Si tratta di ‘Un chitarra in frac’, l’omaggio al grande cantante pugliese che sarà ricordato con una serie di suoi grandissimi successi, grazie alla chitarra di Vito Nicola Paradiso ed alle testimonianze ed alla voce narrante di Cosimo ‘Mimì’ Modugno, presidente dell’associazione culturale di San Pietro Vernotivo e nipote di Modugno.

La serata, che inizierà alle 21.15, sarà un viaggio musicale emozionante, attraverso le più belle canzoni composte e cantante da Domenico Modugno, riproposte in una nuova veste, in cui la maestria e la bellezza della sua voce, riecheggiano attraverso le sei corde di una sola chitarra, in una straordinaria metamorfosi musicale, tra more ed ironia.

In programma ci saranno le varie trasposizioni di Domenico Modugno, da ‘Meraviglioso’ a quello romano con ‘Musetto’ e ‘Vecchio Frac’, quello napoletano con ‘Io mammeta e tu’, ‘Tu si ‘na cosa grande’ e ‘O cafè. Ma anche il Modugno salentino con ‘Amara terra mia’ e ‘Tumburreddu’, quello siciliano con ‘Malarazza’, ‘U pisci spada’ e ‘La sveglietta’, per arrivare al sanremese con ‘Dio, come ti amo’ e la leggendaria ‘Nel blu dipinto di blu’. Il tutto in una serie di ricordi che vedranno anche alcune canzoni che saranno proposte con la storica chitarra di Modugno.

“In attesa del 70° del Festival – ha detto l’Assessore Silvana Ormea – abbiamo voluto omaggiare ‘Mister Volare’ da dove aveva spiccato il volo con alcuni dei suoi grandissimi successi”. Direttore artistico dello spettacolo è Diego Campagna, che ha già proposto nelle scorse settimane, l’ormai consolidato successo del ‘Festival delle Chitarre’: “Abbiamo deciso con l’Assessore Sindoni – ha detto – di inserire questo evento, particolarmente importante e che è stato proposto anche a Montecitorio. La peculiarità dello spettacolo sarà la presenza della famiglia di Domenico Modugno ed è previsto un collegamento con Franca Gandolfi, vedova del cantante che, a 90 anni, non si sente di prendere l’aereo ma vuole esserci a tutti i costi e si collegherà in diretta audio-video”.

Vito Nicola Paradiso: concertista, compositore, autore e didatta, ha ottenuto diversi riconoscimenti come il prestigioso premio ‘Chitarra d’oro per la didattic 2012’ ed il premio ‘Maestro d’Italia’, ottenuto nel 2008 e 2012 oltre al premio ‘Eurocorde in Mantua’.