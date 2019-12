'Que musica Sanremo': da oggi a domenica tre giorni live in tre diverse location del centro

E’ una nuova programmazione quella che si affaccia nel calendario degli eventi natalizi del Comune di Sanremo. Si intitola Que musica Sanremo e porta la firma dell’Associazione Fare musica ovvero della realtà organizzatrice di Rock in the Casbah, rassegna estiva dalla longevità ventennale.

"Grazie alla fiducia del Comune di Sanremo – spiega il team di Fare musica – diamo vita a tre eventi in tre diverse location del centro cittadino ospitando realtà locali e di fuori: generi diversi nello stile che ci guida sempre nelle nostre iniziative". Aprono la rassegna, oggi, i Re-beat, band torinese guidata dalla vocalist Ilaria Allegri, in un festoso incedere di twist e rock e roll, previsto in Piazza Colombo. Segue domani il folk in salsa ligure dei Bruti e boi che porteranno spensieratezza, ironia e divertimento in Piazzetta Siro Carli con la cornice di bar ed altri esercizi commerciali.

Chiude il trittico, domenica, la carica travolgente dei Lost in Blues che coinvolgono Piazza Bresca in una cascata di rhythm’n’blues, soul e funky. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.