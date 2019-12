Pontedassio: grande partecipazione alla Messa di Natale alla Parrocchia di Santa Margherita (Foto)

Grande partecipazioni di fedeli a Pontedassio, alla Parrocchia di Santa Margherita, per la Santa Messa di Natale. La solenne Celebrazione Eucaristica è stata celebrata dal Parroco Don Matteo Boschetti.

La solenne funzione liturgica è stata animata dalla corale parrocchiale Maria Regina Familiae. Anche i Carabinieri del comando Stazione di Imperia, guidati dal Maresciallo Paolo Gianoli, competenti per territorio, hanno preso parte alla funzione religiosa indossando la caratteristica uniforme di rappresentanza. Si tratta di una divisa che ha radici ottocentesche e che riesce così a coniugare rappresentanza istituzionale al vero e proprio servizio di pattugliamento. I militari dell'Arma nell'occasione hanno ricevuto attestati di stima e di gratitudine dai fedeli presenti e dal Parroco, per il servizio nella particolare occasione.

E' confortevole constatare come la Benemerita intende salvaguardare le piccole realtà dell'entroterra talvolta dimenticate. Un segnale importante di riscoperta della tradizione come è nel costume dell'Arma benemerita, capillare su tutto il territorio e quindi non solo presente nelle grandi città.