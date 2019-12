Dolcedo: alla Parrocchia di San Tommaso Apostolo la 6a edizione della mostra di Presepi 'trasportabili'

La Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Dolcedo organizza la sesta edizione della mostra-concorso dei presepi trasportabili. L’esposizione è allestita nell’oratorio di San Carlo, recentemente restaurato, e si può visitare ogni giorno dalle 15 alle 18 fino alla festa dell’Epifania.

Hanno partecipato all’iniziativa bambini ed adulti, realizzando 31 presepi disposti su due tavoli distinti, in quanto anche la votazione del pubblico sarà fatta separatamente per le due categorie. Le tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, sono di una varietà sorprendente, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare.

In ogni presepe, espresse nei modi più inconsueti, si possono ritrovare le caratteristiche della Sacra Famiglia di Nazareth: l'amore, la semplicità, la fede, l' umiltà e soprattutto la fiducia in un Dio che si è fatto bambino per la nostra salvezza. La premiazione dei vincitori avrà luogo nella sala San Domenico in Dolcedo il 6 gennaio alle 15.

In occasione delle feste natalizie la Parrocchia di Dolcedo organizza anche i seguenti eventi nella Chiesa Parrocchiale San Tommaso:

- domani alle 20.30 Concerto d'organo del Maestro Giuseppe Venturelli

- sabato 4 gennaio alle 18.00 il ‘Concerto delle Arpe’ in giro

- domenica 5 alle 20.30 concerto di canti e musica natalizi