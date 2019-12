Diano Marina: domani concerto del Lions Club per raccogliere fondi a favore della parrocchia di Sant'Antonio Abate

Si svolgerà sabato 28 dicembre 2019 alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Diano Marina, il Concerto di Natale "La Musica dell'inverno" organizzato dal Lions Club Diano Marina in collaborazione con il Comune di Diano Marina ed inserito nell'ambito della manifestazione "Natale Musicale Dianese".

I Maestri Silvia Schiaffino e Renato Procopio offriranno un concerto per flauto e chitarra presentando brani tratti dal repertorio di Vivaldi, Mozart, Paganini e allieteranno il pubblico con melodie ispirate all’atmosfera delle feste natalizie. Come ogni anno la tradizionale evento sarà finalizzata alla raccolta di fondi in favore della Parrocchia di Sant’Antonio Abate.