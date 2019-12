Calcio amatoriale: grande partecipazione ad Imperia per la quarta edizione de ‘Il Cuore in campo’

Grande partecipazione, ieri pomeriggio ad Imperia per la quarta edizione de ‘Il Cuore in campo’, il torneo di calcio benefico in ricordo di Luciano Calzia.

L'evento si è svolto al campo sportivo ‘F. Salvo’ di Imperia-Prino ed ha visto la partecipazione di sei squadre: Amici di Lucio, Borgo d’Oneglia, Clamarc, Amministratori pubblici, Arbitri di Imperia e Inter Club 22 maggio. L'intero incasso è stato devoluto all'associazione Ippocedro, per continuare a ricordare Luciano ed a perseguire il suo sogno: il progetto di costruire un campo da calcio a Borgo d'Oneglia, frazione in cui risiedeva.

Era presente alla manifestazione Domenico Abbo, Presidente della Provincia di Imperia "Questo torneo – ha detto - rappresenta un momento di solidarietà, in ricordo di Luciano Calzia, che non ho avuto la fortuna di conoscere, però mi dicono avesse delle qualità straordinarie, per quello che ha fatto e per come seguiva i giovani. E' giusto essere qui e ribadire gli ideali di solidarietà che spesso vengono dimenticati, ma che sono un pò l'essenza delle nostre comunità".

Oresente l'Assessore del Comune di Imperia, Luca Volpe, che ha sottolineato: "E' stato un bel pomeriggio di sport e divertimento, per una buona causa, in ricordo di Luciano Calzia. Ringrazio tutti i partecipanti per questi momenti di divertimento, di sano agonismo e di solidarietà".