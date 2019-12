Lieve incidente stradale ieri sera sull’Aurelia a Santo Stefano al Mare. Il conducente di un’aut0o ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia che hanno messo in sicurezza un tubo dell’acquedotto, colpito in pieno dall’auto. E’ stato chiesto poi l’intervento dei reperibili del Comune, per la sistemazione definitiva.

Il conducente del mezzo è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.