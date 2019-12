Sanremo: due automobilisti denunciati per guida in stato di ebrezza nei giorni precedenti il Natale

Gli agenti della Polizia Locale di Sanremo hanno denunciato due persone che, alla guida di altrettante auto, erano decisamente al di sopra del limite di alcol nel sangue consentito dalla Legge.

Un italiano di 30 anni ha provocato un incidente in via Nino Bixio. Alla guida di un auto aveva un tasso alcol emico pari a 1,67 g/l e, solo per un caso fortuito è stata evitata una vera e propria tragedia. L’auto guidata dal giovane, a seguito dell’urto con un’altra auto, è carambolata, mancando di un soffio una panchina sulla quale erano sedute diverse persone.

Durante un normale controllo stradale, invece, un uomo di 53 anni residente nel cuneese, è stato sottoposto a controllo etilometrico dal quale è emerso come lo stesso avesse un tasso alcolico di 1,95 g/l. Per questo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e la vettura è stata sequestrata per la successiva confisca.