Un 2020 ricco di impegni per l'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia: ecco gli studenti che parteciperanno ai concorsi nazionali ed internazionali

Nel 2020 l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia porterà i suoi studenti in numerose importanti competizioni nazionali ed internazionali. La prima gara sarà il Sigep Giovani che si terrà tra il 18 ed il 22 gennaio all’interno del 41° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè.



Si tratta dell’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce. Su questo prestigioso palco salirà anche Sara Claretti, della scuola di Arma di Taggia. Per lei, appena 16 anni, sarà una sfida davvero impegnativa dove di solito l'età media è di 22 anni.



La sfida consisterà nell’affrontare tre prove: una rivisitazione di un tiramisù, la realizzazione di una torta a base di cioccolato ed una scultura artistica di cioccolato. Tutto questo avrà un unico comune denominatore: dovranno essere dessert che richiamino Leonardo Da Vinci. Se Sara Claretti vincerà, staccherà un biglietto per partecipare ai mondiali di categoria dove sarà portabandiera dell’Italia.



Non meno importanti e soprattutto impegnativi gli altri concorsi. Il secondo appuntamento sarà a febbraio a Montecarlo. Emanuela Rroli sarà chiamata a cimentarsi nel grande concorso internazionale 'Cordon d'or de la cuisine française’.



Un appuntamento dove l’Istituto E.Ruffini è di casa, in quanto, da numerose edizioni è l’unica scuola italiana ad essere invitata a partecipare. La sfida sarà di alta caratura, sia per il livello dei partecipanti che per la tipologia di lavorazioni richieste. Infatti ai ragazzi in gara sarà chiesto di realizzare una ricetta salata ed una dolce che si ispirino all’Opera dello chef francese Georges Auguste Escoffier, considerato il ‘re dei cuochi’.



Erica Corradi, invece, porterà il nome dell’Istituto di Arma di Taggia alla tradizionale Gara per gli Istituti Alberghieri, organizzata ogni anno dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Una competizione in programma in tarda primavera, a Vicenza, dove nelle ultime sette edizioni, l’Alberghiero ha conquistato importanti risultati: salendo sul podio e ottenendo sempre importanti menzioni d’onore.



Infine, ci saranno ulteriori partecipazioni alle competizioni della Federazione Italiana Cuochi che impegneranno quattro studenti della scuola armese. Lorenzo Capponi e Stepan Caracciolo parteciperanno alla selezione come migliore allievo delle scuole alberghiere. Luca Bestagno e Roberto Rastello, invece, prenderanno parte ai campionati junior della Federazione.



Questo 2020 si prospetta impegnativo per l'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Ancora una volta questa scuola giocherà da protagonista e la presenza dei suoi allievi in queste competizioni dimostra quanto questa realtà sia una eccellenza a livello nazionale capace di valorizzare i talenti dei giovani studenti che la frequentano.