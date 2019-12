Sanremo: riaperta a tempo di record via Armea, 'somma urgenza' del Comune e lavori anche durante il Natale (Foto)

Lo avevamo annunciato lunedì scorso a poche ore dal Natale ed oggi è già aperta. Stiamo parlando di via Armea, una importante strada di collegamento della omonima valle, soprattutto per le aziende che hanno la loro sede nella zona, che è stata aperta questa mattina al termine di importanti e rapidissimi lavori di ‘somma urgenza’ approntati dal Comune di Sanremo.

La strada, lo ricordiamo, era stata forzatamente chiusa venerdì scorso dopo che il torrente Armea era esondato a seguito delle incessanti piogge che avevano colpito il Ponente ligure. Sul posto erano prontamente intervenuti i tecnici del comune e gli uffici della viabilità. In men che non si dica è stata subito proclamata la ‘somma urgenza’ e sono partiti immediatamente i lavori, sospesi solo per alcune ore nel giorno di Natale.

Per il resto gli operai hanno operato da lunedì scorso ad oggi e, questa mattina, seppur con le dovute cautele, la strada è stata riaperta. Un vero e proprio ‘record’ che fa il pari con le riaperture velocissime della strada verso San Romolo e di quella della frazione di Borello, senza dimenticare gli interventi della Provincia a Ceriana e Badalucco.

Purtroppo le intemperie colpiscono pesantemente il nostro martoriato territorio e, come evidenziato più volte a livello locale dai Sindaci e dal Presidente della Regione, servirebbero interventi radicali con finanziamenti statali, per mettere in maggiore sicurezza la Liguria, sempre più colpita da precipitazioni e mareggiate. Oggi, però, possiamo fortunatamente sottolineare l’importante riapertura di via Armea.