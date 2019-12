Natale e Santo Stefano tra le code sulle autostrade liguri: c'è preoccupazione per l'arrivo dei turisti per Capodanno

C’è seria preoccupazione tra gli operatori turistici della nostra provincia per la situazione autostradale che rischia di tenere lontani i turisti. Al momento non registrano disdette da parte di chi aveva prenotato il Capodanno sulla nostra riviera, ma gli ingorghi e le code di ieri su A10, A12 e sulle direttrici che portano al Nord, mettono in guardi chi si occupa di turismo nella nostra zona.

Alcuni nostri lettori ci hanno scritto per segnalare come, il viaggio di ieri tra Milano e Sanremo è durato 7 ore, a causa delle code tra Masone e l'imbocco della A10 e del blocco quasi totale del tratto tra lo svincolo A26/A10 e Arenzano. Proprio ieri Aspi ha deciso per la gratuità del pedaggio tra Masone ed Ovada, ma la rabbia degli automobilisti è alle stelle per la miriade di cantieri presenti sulle autostrade.

Tra l’altro in molti hanno protestato ieri, perché i cantieri che sono stati aperti per le verifiche dei viadotti e per la sistemazione di pannelli fonoassorbenti, non sono stati rimossi per Natale e Santo Stefano, costringendo a code infinite, nonostante i lavori fossero sospesi per le due giornate festive.

Ma, se a Natale e Santo Stefano i movimenti autostradali sono stati ridotti, visto che gli italiani hanno come sempre trascorso quasi tutti il 25 e 26 a casa ed in famiglia, ora cosa accadrà tra oggi ed il 31 (senza dimenticare il rientro dopo Capodanno ed il ponte per l’Epifania) con i cantieri aperti ed i molti chilometri di restringimenti di carreggiata? Difficile a dirsi anche se le code ed i rallentamenti saranno all’ordine del giorno.

Al momento non ci sono conferme ma c’è addirittura chi sostiene che la società autostrade possa decidere, vista la situazione ed anche la pressione politica sul caso, di concedere la gratuità delle autostrade in tutta la Liguria per il periodo in cui saranno presenti i cantieri durante le feste. Si tratta, al momento, solo di voci ma che se venissero confermate potrebbero alleviare i ‘dolori da code’ di molti automobilisti, che si metteranno in viaggio per trascorrere il Capodanno sulla riviera di Ponente.