Imperia: tante persone al tradizionale Concerto di Natale del circolo di Castelvecchio

Grande partecipazione al tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del circolo di Castelvecchio. La pur capiente Chiesa era completamente piena e ci sono stati lunghi applausi per tutti gli interpreti succedutisi sulla scena con standing ovation per Alfredo Zanazzo e Claudia Giribaldi che hanno proposto alcuni brani tratti da opere liriche.



“Con grande piacere abbiamo nuovamente potuto assistere ad un concerto della Corale San Maurizio diretta dal M.° Revelli , dopo che per oltre vent’anni la stessa si era esibita a Castelvecchio sotto la direzione di Don Gustavo Del Santo, ma che ormai mancava a questo concerto da alcuni anni. - raccontano dal Circolo - Momenti di commozione al ricordo di Franca Rambaldi, indimenticata amica del Circolo Castelvecchio e per molti anni presidente della Corale San Maurizio. Sempre puntuale l’accompagnamento della pianista Letizia Barbagallo , figlia di quella Giuliana Perdomi Barbagallo, bravissimo soprano, che per tanti anni ha cantato a Castelvecchio insieme alla Corale San Maurizio. Appuntamento all’anno prossimo con un Concerto che promette di essere “speciale” in occasione del trentennale del Circolo Castelvecchio”.