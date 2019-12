Dolceacqua: buche profonde sulle strade comunali, un residente si 'arma' di asfalto e le copre (Foto)

“Buche profonde, danni a copertoni ed ammortizzatori. Cosa succede quando le strade comunali sono piene di buche e nessuno sembra essere in grado di risolvere concretamente il penoso stato della pavimentazione stradale? Succede che i cittadini, esasperati, provvedono da soli! ‘Rubano’ il mestiere agli addetti della manutenzione stradale comunale e, armati di pala e sacchi di asfalto, riparano le strade piene di insidie”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione Igor Cassini, che prosegue: “Tutto questo ha un costo ma, pur di risanare situazioni di pericolo, pochi sfortunati e volenterosi cittadini mettono le mani nelle proprie tasche e acquistano da soli il materiale per riparare il manto stradale, che è un bene per tutta la comunità”.

Oggi pomeriggio Antonio Cassini, ‘armato’ di asfalto e pala, ha sistemato una delle tante strade comunali comune di Dolceacqua: “Da troppo tempo sono sotto gli occhi di tutti – prosegue il Consigliere Igor Cassini – ed oggi è stata messa mano alla strada comunale in direzione ‘Addolorata’ in regione Morghe. Antonio Cassini, ex sovrintendente di Polizia Provinciale e dolceacquino Doc, ha provveduto da solo ed a proprie spese alla manutenzione di diverse buche molto profonde che si erano create da diversi mesi e peggiorate con le ultime piogge”.