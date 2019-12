Sanremo festeggia l’anno nuovo con un galà di magia e illusionismo

Per l’ultimo dell’anno Sanremo affascina per destrezza, abilità e tanta magia regalando un vero e proprio Gran Galà a Pian di Nave con “Sanremo Magic Festival”: dalle ore 22 diversi artisti si alterneranno per proporre frizzanti performance di magia e illusionismo per poi scandire i ritocchi della mezzanotte con il tradizionale spettacolo pirotecnico e riprendere subito dopo con la grande festa di magia e dj set.

E non dimentichiamo il “concerto di Capodanno” della Fondazione Orchestra Sinfonica e i grandi nomi che calcheranno il palco del Teatro Ariston e del Casinò.

In questi giorni non si fermeranno gli appuntamenti musicali nelle diverse location della città con intrattenimenti, concerti, rassegne e spettacoli molto coinvolgenti in un mix di magia e musica che condurrà per mano cittadini e turisti.

Un’atmosfera unica, luminosa, suggestiva e divertente, per accogliere tutti insieme il nuovo anno.

