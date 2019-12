Ventimiglia: violenza sessuale e tentata rapina, sudamericano chiede aiuto ed arriva la Polizia. Arrestato 26enne egiziano

A Ventimiglia un 26enne egiziano è stato arrestato, in flagranza di reato, per violenza sessuale, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto si è consumato dopo la mezzanotte, quando il giovane egiziano ha avvicinato da dietro e trattenuto con la forza un 30enne sudamericano, regolarmente residente nella città di frontiera.



L'aggressione si è consumata quando la vittima, un dipendente di un locale, finito il proprio turno di lavoro, si accingeva a depositare alcuni sacchi di rifiuti nel vicino deposito comunale. Il 26enne in stato di ubriachezza avrebbe dapprima provato con insistenti approcci fisici, palpeggiamenti e tentativi di denudamento e poi, avrebbe tentato di farsi consegnare il telefono cellulare e del denaro, dietro minaccia di lesioni.



Il malcapitato ha iniziato a gridare e chiedere aiuto fintanto che poco dopo si è precipitata sul posto una pattuglia della Polizia del Commissariato di Ventimiglia. Gli agenti hanno intercettato l’aggressore nella zona antistante il teatro comunale, mentre, armato del manico di una scopa, stava inseguendo la vittima.

Nonostante la prolungata e violenta resistenza che il fermato opponeva all’azione degli agenti, questi riuscivano a contenerlo e, considerata la flagranza, la gravità dei fatti e il suo comportamento aggressivo, lo traevano in arresto. Il giudice convalidava la misura il giorno successivo ed applicava la misura della custodia cautelare in carcere.