Soccorsi sul monte Grai per recuperare escursionista caduto, si è alzato in volo elicottero dei VVF

Alcuni escursionisti hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi sul monte Grai. Si è alzato in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare una persona rimasta ferita in seguito ad una caduta e l'altra impossibilitata a proseguire.



Stando ad una prima ricostruzione i due sembra che stessero risalendo una parete di ghiaccio quando uno dei due è caduto rovinosamente alcuni metri più in basso. Le loro condizioni sembrerebbero non gravi ma la zona particolarmente impervia ha reso difficoltose le operazioni di recupero. Sul posto stanno operando le squadra del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e della croce azzurra di Vallecrosia.