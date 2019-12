Sanremo: a Natale microcar si schianta contro cancello a Portosole, Polizia Locale dispone messa in sicurezza

Schianto nella tarda serata di ieri all'interno di Portosole. Una microcar con a bordo due giovani ha perso il controllo ed è finita contro un cancello dei cantieri navali sfondandolo e facendolo uscire dalle guide. Per fortuna i giovani sono usciti illesi dallo scontro ma sia il mezzo che il cancello hanno subito gravi danni.



Sul posto è subito intervenuto il personale di sorveglianza di Portosole che ha chiamato in ausilio una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti intervenuti, verificata la regolarità dei documenti di circolazione, hanno lasciato che le parti si accordassero per il risarcimento dei danni. La pattuglia ha disposto che la struttura gravemente danneggiata fosse messa urgentemente in sicurezza onde evitare che cadesse addosso a qualcuno.



Infatti oggi pomeriggio gli agenti sono ritornati sul posto per controllare che il cancello fosse messo in sicurezza. Infatti era già stato puntellato e l'area delimitata con transenne e nastro colorato in attesa che il veicolo, non più in grado di circolare, venga rimosso.