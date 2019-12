Mobilitazione di soccorsi a Monesi di Triora per un escursionista rimasto bloccato in una zona impervia

Mobilitazione di soccorsi per un escursionista in difficoltà nella zona di Monesi di Triora. Stando ai primi dettagli la persona avrebbe riportato una sospetta frattura ad una gamba.



Sul posto stanno operando la Croce Bianca di Pornassio, il soccorso alpino ed il personale sanitario. Le condizioni del ferito sembra che non siano in gravi ma la zona particolarmente ostica ha reso necessario il recupero ed il trasferimento in ospedale attraverso l'elisoccorso. L'elicottero del Soccorso Alpino si è alzato da Cuneo ed a breve dovrebbe raggiungere il ferito.