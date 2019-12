Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 26 a domenica 29 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: esposizione di Presepi artigianali lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi (anche il 29 dicembre e 6 gennaio)

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

16.00. ‘Christmas Circus’: spettacoli di animazione per bambini con giocoleria, equilibrismo, danze sui trampoli, costumi luminosi. Via Matteotti

17.30. Musica live in Piazza Colombo



20.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ presso la Chiesa Parrocchiale San Sebastiano di Coldirodi

21.00. ‘Le Alpi dell’Arte – Racines’: rassegna musicale dedicata alla personale dello scultore Dorino Ouvrier con concerto di Maria Laura Baccarini e il suo album Atalanta su testo tratto dal libro di Gianni Rodari e musiche di sua composizione. Forte di Santa Tecla

IMPERIA



9.00. Escursione sul Monte Faudo a cura della guida GAE Luca Patelli con partenza dalla quattrocentesca cappella di Santa Brigida, lungo l’antica mulattiera di raccordo con la Via Marenca per raggiungere la cima del Monte Faudo (10 euro). Ritrovo presso parcheggio casello Imperia Ovest, info 347 6006939



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

9.45. Il Marathon Club Imperia organizza il tradizionale incontro Natalizio per un allenamento collettivo tra le vie della città. Al termine Panettone e spumante per tutti. Ritrovo presso il Parco Urbano con partenza alle ore 10

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

15.00. ‘Il Cuore in Campo!’: torneo natalizio intitolato alla memoria di 'Lucio' con momenti di festa e musica + asta benefica con le maglie dei calciatori di Serie A e B. Campo 'Salvo' dei Piani

15.15. Concerto di Natale Con la partecipazione di Alfredo Zanazzo (Basso), Claudia Giribaldi (Mezzosoprano) e la Corale San Maurizio diretta dal M° Giorgio Revelli. Al Pianoforte Letizia Barbagallo. Chiesa Parrocchiale di Castelvecchio, Via Nazionale 132, ingresso libero

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

20.45. Concerto natalizio Puer Natus, l’atmosfera del Natale cantata dalle Corali cittadine. Chiesa parrocchiale di San Rocco

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

15.00-18.00. Mostra storica-fotografica realizzata in occasione del 90° anniversario dell’apertura della Casa di Riposo Margherita di Savoia dal titolo ‘Dalla Casa reale alla Casa di riposo’ con esposizione dei documenti originali delle ditte fornitrici che hanno collaborato alla ristrutturazione della villa con foto e storie (1926-1945). Villa Etelinda, fino al 6 gennaio, info 388 0261925



16.00. Concerto di Musica Sacra con la Soprano Barbara Moriani e l'organista Lorenzo Spinella. In programma brani di vari autori come Gounod, Zipoli, Marcello, Pachelbel e tanti altri. Chiesa di Santa Maria Maddalena in Bordighera Alta

OSPEDALETTI

16.00. Concerto con strumenti tradizionali ‘Notte della Cometa’ a cura dell’Ass. Culturale Barabàn. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

15.00-17.00. Apertura straordinaria del Museo Civico con ingresso gratuito per chi porta il nome di Stefano o Stefania, ad offerta libera per gli altri

15.30. ‘Natale Bimbi’: Babbo Natale percorre il centro città a bordo della sua Corvetta rossa, consegnando caramelle e rendendosi disponibile per i selfie + in piazza Martiri della Libertà, un folletto augura buone feste dispensando palloncini colorati a tutti i bambini

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

ENTROTERRA



CASTEL VITTORIO



10.00. Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi Mons. Antonio Suetta + Cresime e Festa Patronale

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



17.00. Concerto della Banda Musicale Cittadina di Dolceacqua diretta dal maestro Giuliano Raimondo con repertorio di autori classici (Bach, Haendel, Beethoven, Mozart) e celebri brani della tradizione natalizia internazionale. Chiesa di Sant'Antonio Abate

21.00. Percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi ‘Cantendu Denäi au Fœgu’ con i Sound Pressure. Partenza dalla ‘Fravega’

ISOLABONA

14.30. Antichi Mestieri ad Isolabona’ (19a edizione): locande ed osterie, artigiani e contadini, scene di vita domestica, tornano ad animare il borgo, accompagnando i viandanti in un piacevole viaggio nel tempo

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

VENERDI’ 27 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

16.00. ‘Merenda con l’autore’ presentazione di libri per bambini/ragazzi alla sala lettura dell’Associazione Pigna Mon Amour, via Palma 24

17.00. ‘Valzer e polke della famiglia Strauss’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo (16 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

17.00. ‘Arethusa Consortium’: concerto con proposta di racconti e storie provenienti dall’Europa dal Cinquecento al Settecento. Chiesa Valdese

17.30. ‘Que Musica Sanremo’: intrattenimento musicale dei Re Beat con twist e rock’n’roll. Piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Sardi

17.30. Intrattenimento musicale de ‘I Franziskani’: omaggio ai più grandi cantautori italiani tra cui De Andrè, Gregori, Dalla, Battisti, Bertoli, Mannoia, Conte e PFM con arrangiamenti acustici e elettrici. Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli

17.30. Concerto di musica e canto con Gaetano Labalestra. Via Matteotti, incrocio via Corradi

17.30. Concerto itinerante della ‘Christmas Street Band’ per le vie e piazza cittadine

17.30. ‘Swing Corner of Christmas’: musica a cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton con protagonista il Demo’s Quartet. Via Escoffier

21.00. ‘Le Alpi dell’Arte – Racines’: rassegna musicale dedicata alla personale dello scultore Dorino Ouvrier con concerto di Maria Laura Baccarini insieme al contrabbasso di Federico Marchesano in Songs From Another Millennium. Forte di Santa Tecla

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

13.30. Escursione crepuscolare alla scoperta dei presepi di Borgio Verezzi con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo ad Imperia oppure alle 14.30 a Borgio Verezzi, info 338 7718703

14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)



16.00. Tradizionale incontro di fine anno per lo scambio degli auguri natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri + conferenza di Alessandro Carassale e Claudio Littardi su ‘Ars olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure’. Museo ‘Clarence Bicknell’, Via Romana 39

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. ‘Natale con i tuoi The Day After Xmas con noi’: spettacolo teatrale di ‘Liber theatrum’ ideato e scritto da Claudio Vecchio e Claudio Ristagno, con la regia di Diego Marangon (7 euro). Teatro Comunale, info 338 6273449

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

17.00. Inaugurazione mostra ‘Magic And Reality’ di Sandra Valdevilt. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 7 gennaio



OSPEDALETTI

9.00. ‘Alla scoperta della collina di Ospedaletti’: camminata con la guida Marco Macchi fino a Coldirodi, con la possibilità di visitare la Pinacoteca Rambaldi. Ritrovo presso il Portico del Palazzo Comunale

14.30. ‘Family Christmas Circus’: spettacolo per grandi e piccini in Piazza IV Novembre

21.30. ‘Christmas Party’: musica e balli per i più giovani con il Dj Alessio Conio. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.30-17.00. ‘L’adorazione dei Magi nel convento dei Padri Domenicani’ di Francesco Mazzola. L’itinerario attraversa il centro storico con i suoi vari presepi allestiti, culminando con una visita del ricco complesso museale domenicano (ingresso al convento 5 euro). Ritrovo all’ingresso del Convento di San Domenico, Piazza Beato Cristoforo 6

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

10.30. Visita guidata alla scoperta dei reperti e dei rari esemplari custoditi nelle varie sale del Museo Civico, all'interno di Palazzo del Parco

15.30. Per ‘Natale Bimbi’, spettacolo sui trampoli del Duo Eglaf per le vie del centro + in piazza Martiri della Libertà, un folletto offre ai bimbi zucchero filato

21.00. Concerto natalizio del Coro Mongioje. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

18.30. Esibizione del Coro ‘Voci e Note’ in Piazza Garibaldi

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 28 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto del gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al mercato Annonario

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

15.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco

16.00. ‘Scopri la Pigna’: visita guidata del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla

17.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Palazzo Borea D’Olmo

17.30. ‘Aspettando il Festival’: spettacolo musicale di artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ in un repertorio che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica 2000. Via Matteotti, incrocio via Corradi

17.30. ‘Que Musica Sanremo’: canzone in dialetto ligure a cura dei ‘Bruti e Boi’. Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli

17.30. Concerto della soprano Claudia Maruchelli all’Arpa Caltica. Piazza Bresca

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni ‘80’: evento in musica e parole del decennio del Festival. Il giornalista Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Colombo

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

20.30. Presentazione del romanzo di Donato Di Capua dal titolo ‘Il tempo di un soffio’ (Les Flaneurs Edizioni). Dialoga con l’autore Cristina Pinna (libraia). Libreria L’Armadilla, via XX settembre 36, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)



15.00. ‘Il Presepio - Simbologia e storia’: conferenza di Sergio Pallanca con interventi di Gaspare Caramello. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Chiesa di San Nicola

VALLECROSIA

16.00. Presentazione del libro ‘L’incontro, convivenza tra il migrante Homo Sapiens e l’europeo Uomo di Neanderthal’ di Ferruccio Francescotti. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

15.00. ‘Bordighera, il paradiso di Charles Garnier’: percorso storico-architettonico alla scoperta degli edifici realizzati dal celebre architetto (7 euro + ingresso Villa Garnier 4 euro). Ritrovo all’ingresso della villa, info 0184 262882

21.00. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta un concerto dal titolo ‘Valzer e Polke della famiglia Strauss’: viaggio nella musica dell’Ottocento composta dai due musicisti viennesi. Il ‘Valzer dell’Imperatore’, ‘Sangue viennese’ e tante altre celebri composizioni. Direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo. Palazzo del Parco

OSPEDALETTI



15.30. ‘Concerto Gospel’ con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.30-17.00. ‘Il quartiere benedettino e il Santuario della Madonna Miracolosa a Natale’: visita guidata che racconta l’importanza della presenza dell’ordine monastico benedettino a Taggia per la rinascita dell’agricoltura come olivicoltura. Durante la passeggiata si potranno ammirare i tanti presepi allestiti lungo le vie e visitare la basilica collegiata Santuario della Madonna Miracolosa. Punto d’incontro presso la fermata autobus di Villa Boselli oppure direttamente a Taggia

DIANO MARINA

9.00-20.00. ‘Aspettando l'anno che verrà’ (5a edizione): stand di prodotti tipici e hobbistica, musica live, truccabimbi e animazione per bambini + alle 16, concerto della band ‘Erbagrama’ in Via Canepa. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino, anche domani

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)



10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

10.30. ‘Extra Omnes. Fuori dal Museo’: visita guidata al patrimonio storico e artistico di Diano Marina a cura del MARM, Museo Civico di Diano Marina (2 euro). Ritrovo a Palazzo del Parco

11.00. Biopasseggiata sulla spiaggia: appuntamento in spiaggia con il personale dell'Associazione InfoRmare, per spiegare a turisti (e residenti) la ‘naturalità’ della battigia invernale. Ritrovo c/o Ufficio Iat (a fianco della Chiesa Parrocchiale), partecipazione gratuita

17.00-19.00. ‘Il mare sul Muro’: video proiezioni sulle meraviglie sommerse del mare dianese. Via Genova, abside (esterno) della Chiesa Parrocchiale

17.00. Sfilata itinerante a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina vestita per l'occasione da Babbi Natale. Vie del centro cittadino

21.00. ‘Natale Musicale Dianese 2019’: concerto di Natale ‘La Musica dell'Inverno’ con Silvia Schiaffino (flauto traverso) e Renato Procopio (chitarra). Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

14.30. ‘U Presepiu in te l'aigua’: presepe vivente in acqua, a cura di Top Kayak. Piazza Torre Santa Maria



17.00-20.00. Dopo un restyling completo, inaugurazione del nuovo Bar Fortuna presso l'omonimo Hotel Fortuna: ricco buffet dolce e salato, prosecco a volontà e tanto divertimento per grandi e piccini, dj set, spettacoli d'intrattenimento e grandi novità

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

APRICALE

16.30. ‘Natale… racconti di cornamuse’: concerto ‘Antichi suoni dell’aria’ a cura di Fabio Rinaudo (musette, irish uilleann pipes e scottish small pipes), e Claudio De Angeli (chitarra). Castello della Lucertola (concerto + zabaione e pansarole 10 euro, ragazzi e soci 5 euro, bambini gratis)

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



17.00. ‘Festa delle Lanterne’ per grandi e piccini, si parte da Piazza Garibaldi con il Teatro dei Mille Colori che accompagnerà i partecipanti in una suggestiva atmosfera natalizia e tante sorprese.

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Spettacolo di Maurizio Lastrico nell’ambito della stagione ‘Ridere al Salvini 2019’ diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (20 euro). Teatro Salvini, info e prenotazioni 328 3043741

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Alle due colombe’: rappresentazione della commedia di Sacha Guitry. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 29 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00-18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: esposizione di Presepi artigianali lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi (anche il 6 gennaio)

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)



14.30. ‘Sanremo Magic Festival - Street Magic’: artisti di street magic si alternano in diverse location con performance di magia e illusionismo. Vie e piazze cittadine

16.00. ‘Christmas Show’: divertente spettacolo di storie e magia comica con racconti e storie, gag, effetti magici originali e particolari animazioni legate al mondo del Natale. Frazione di Coldirodi ore

17.00. ‘Una chitarra in frac’: concerto/conferenza omaggio a Domenico Modugno con protagonista il chitarrista Vito Nicola Paradiso e la famiglia dello stesso musicista. Teatro dell’Opera del Casinò

17.00. Concerto del gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo in piazza Borea D’Olmo

17.30. ‘Que Musica Sanremo’: musica a cura dei ‘Lost in blues’ (soul, rhythm and blues). Piazza Bresca

17.30. Parata musicale a cura della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia. Vie e piazze cittadine

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘90’: evento in musica e parole del decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Colombo

21.15. ‘La classe non è qua’: spettacolo di intrattenimento con Pio e Amedeo. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione nell’anello dell’Esterel con le guide ambientali di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

20.00. ‘Polenta intorno al fuoco’ a cura Associazione Il Borgo Antico. Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

OSPEDALETTI



20.30. ‘A Christmas Oasi’s Carol’: spettacolo a cura dell’Ass. O.A.S.I. La Piccola via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-18.00. Fiera delle Fiere inverno con oggetti di artigianato e produttori sul lungomare

DIANO MARINA

9.00-20.00. ‘Aspettando l'anno che verrà’ (5a edizione): stand di prodotti tipici e hobbistica, musica live, truccabimbi e animazione per bambini + alle 15.30, concerto della band ‘The Groove’ in Corso Roma e della ‘Caribe band show’ in Via Genova. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

16.30. Concerto delle Feste ‘Alla Scoperta dell'...America’ , ‘Il Musical di Broadway...e la Canzone Americana’ con Dorina Caronna (voce), Valerio Semprevivo (clarinetto), Simone Cricenti (violoncello), Franco Giacosa (pianoforte). Musiche di Gershwin, Webber, Loewe, Rodger, etc. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

14.30-19.30. ‘Natale d’autri tempi’ (5a edizione): evento presepiale-enogastronomico che si snoda per l’intero borgo con animazione di figuranti, musici, antichi mestieri, giochi di una volta, marinai, filatrici e lavandaie



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

13.00. Pranzo Conviviale e Tombolata, il cui ricavato verrà donato in beneficenza. Mensa scolastica



MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



15.30. Proiezione di un film/cartone animato natalizio presso il Centro Polifunzionale



PIETRABRUNA



21.00. Concerto natalizio del Coro Mongioje. Chiesa del paese

PIEVE DI TECO

21.00. Spettacolo di Maurizio Lastrico nell’ambito della stagione ‘Ridere al Salvini 2019’ diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (20 euro). Teatro Salvini, info e prenotazioni 328 3043741

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

16.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

17.00. ‘Alle due colombe’: rappresentazione della commedia di Sacha Guitry. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta e accompagnata dal piano di Yvan Cassar con Natalie Dessay, Neïma Naouri e Hugh Coltman. In programma: omaggi alle commedie musicali. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





