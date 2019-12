Sparatoria a Grosseto di venerdì: il presunto responsabile rintracciato in autostrada in provincia di Imperia

E' finita in provincia di Imperia la fuga di un uomo di origine sudamericana ricercato per una sparatoria avvenuta venerdì scorso a Grosseto. Durante l'episodio avvenuto nel capoluogo toscano, un uomo di nazionalità senegalese è rimasto ferito mentre un 40enne di origine colombiana è deceduto.



Sull'accaduto sono ancora in corso delle indagini per capire quale possa essere il movente. Dai primi dettagli sembra che i due stranieri colpiti si fossero recati sotto casa dello straniero che ha poi aperto il fuoco. Da qui la possibilità che possa essersi trattato di un regolamento di conti anche se al momento non vi sono conferme ufficiali.



Subito dopo la sparatoria il sudamericano si era dato alla fuga e quindi era scattata una caccia all'uomo conclusasi oggi sull'autostrada della riviera dei fiori, in prossimità del confine con la Francia. Il presunto responsabile della sparatoria è stato bloccato dalla polizia stradale a bordo di un auto. Dopo le formalità di rito è stato disposto il trasferimento a Grosseto.