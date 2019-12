Sanremo: incidente in corso Mazzini tra due motocicli, i guidatori portati in Ospedale

Incidente stradale questa mattina in corso Mazzini a Sanremo. Una moto ed uno scooter si sono scontrati all'altezza del bivio per via salita Poggio ed entrambi i conducenti hanno riportato gravi ferite. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale. I due conducenti sono stati trasferiti all'Ospedale Borea per accertamenti.