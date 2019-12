Natale 2019: il messaggio e gli auguri dei nostri due Vescovi, Mons. Suetta e Mons. Borghetti (Video)

Come ogni anno Sanremo News ed Imperia News formula gli auguri di Buon Natale ai propri lettori con i due Vescovi delle Diocesi all’interno della nostra provincia.

Il messaggio del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta: “Un saluto particolare di augurio e benedizione per tutti. Vorrei sottolineare i due aspetti tipici del Natale: povertà e dignità. Due aspetti che sembrano contradditori e che invece formano una ricchissima sintesi. La povertà è la cifra della nostra condizione umana, quella che il Figlio di Dio ha voluto assumere per venire a mostrarci la sua misericordia e farci sperimentare la potenza della sua grazia. Povertà non sono solo i limiti strutturali o personali della nostra ma vita ma anche le nostre paure, insufficienze, dubbi e preoccupazioni. Tutti siamo attraversati da queste situazioni nella nostra vita. La dignità è la consistenza dell’uomo così come è uscito dalle mani di Dio. E camminando sulle strade del mondo e della vita, spesso l’uomo rischia di smarrire la consapevolezza della dignità, che lo fa bello e prezioso. Il Figlio di Dio, rivestendosi della nostra condizione umana, è venuto a ricordarci questo progetto: noi non veniamo dal nulla e non andiamo al nulla. Veniamo dall’amore di Dio e siamo attesi nella sua casa. Questa vita è un pellegrinaggio, a volte tribolato e faticoso, che il Figlio di Dio viene a condividere con noi, affinchè noi possiamo essere più sicuri e sereni, nei passi del nostro andare. In questa consapevolezza, umile e gioiosa, voglio dare a tutti il mio augurio di Buon Natale”.

Il messaggio del Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti: “A tutti un cordialissimo ed affettuoso augurio per un Santo Natale. Recuperando una bellissima espressione di Papa Francesco voglio dire ‘Che per tutti sia spalancata la porta della speranza, soprattutto per quelli che hanno perso i sogni’. Oggi rischiamo nei nostri tempi difficili, di perdere la capacità di sognare. La porta della speranza, per noi è Gesù Cristo che, ancora una volta si propone alla nostra vita. Non dobbiamo aver paura di accoglierlo perché Gesù Cristo è il centro del cosmo, della storia. Aderendo a lui non avremo un percorso facilitato, ma sostenuto. Auguri in modo particolare agli ammalati, agli anziani, ai disoccupati e chi vive momenti di incertezza e fatica”.