No del Governo all'Odg sul sistema fiscale dei frontalieri: Di Muro "I soldi c'erano, è un no molto grave" (Video)

“E’ grave il parere contrario espresso dal Governo, perché non si chiede quanto e come mettere le risorse per rivedere il sistema fiscale”. E’ intervenuto in questo modo, alla Camera dei Deputati, l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega), in relazione al no del Governo all’ordine del giorno presentato per rivedere il sistema fiscale per i lavoratori frontalieri.

“E’ grave il no – prosegue Di Muro - perché avete dato parere favorevole con l’impegno ad aprire un tavolo a ben 400 ordini del giorno e non a questo, di cui non vi volete occupare. Ed è grave perché i fondi per la riduzione del carico fiscale ci sono. Prevedete, nella Legge di bilancio e con successivi provvedimenti legislativi, dove andare a ridurre. Quindi stiamo parlando di una vera e propria discriminazione tra lavoratori e pensionati di Serie A e B. E’ anche grave perché avete trovato le risorse per i rimpatriati: questo Governo preferisce dare i soldi a quelli che stanno all’estero e che tornano in Italia e no quelli che stanno decidendo di lasciare l’Italia, andare nel Comune a fianco. Quindi uno dovrebbe trasferirsi da Ventimiglia a Mentone e tornare in Italia l’anno dopo”.

“Questo è il ragionamento che fate ai nostri lavoratori e pensionati – termina Di Muro - che hanno come colpa è quella di vivere in una zona di confine. Mi spiace perché in campagna elettorale perché tutti i partiti di maggioranza chiedono il voto ai frontalieri e poi abbiamo la ‘prova del 9’, ovvero che quando c’è da approvare un testo così semplice, ci si tira indietro o peggio si vota contro”.