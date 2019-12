Liliana Allaria è il nuovo presidente del Movimento Donne della Confartigianato di Imperia

Liliana Allaria è il nuovo presidente del Movimento Donne della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea che si è svolta a Sanremo. Ad affiancarla sarà il direttivo composto dalla vicepresidente Laura Lucarelli e dai Consiglieri Elsa Albertengo e Scilla Crocetta.

Durante l’assemblea sono stati affrontati i temi giudicati come prioritari per un programma di lavoro. “In particolare, in linea con gli scopi del movimento, vogliamo studiare progetti ed iniziative per conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia – ha commentato Liliana Allaria - L’obiettivo è infatti quello di lavorare per la creazione di un forte ‘spirito di gruppo’ tra le donne imprenditrici, implementando durante il mandato iniziative ed occasioni di incontro”.