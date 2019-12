Il bilancio del 2019 dei Sindaci: Ospedaletti, Cimiotti "È successo un po' di tutto, l'acqua ha causato danni per 2 milioni di euro ma sono stati anche 7 mesi proficui per attuare il programma" (Video)

Avviamo oggi il bilancio dei comuni più rappresentativi della nostra provincia, fatto insieme ai Sindaci della nostra zona. Una analisi del 2019 che faremo con i primi cittadini che tracceranno un bilancio dell'anno che sta per terminare. Apriamo con Ospedaletti e con il Sindaco, eletto a maggio scorso, Daniele Cimiotti: "Sono stati 7 mesi veramente pieni, è successo un po’ di tutto, cose buone e cose non buone. L’acqua ha causato sicuramente tanti danni ad Ospedaletti, forze come non aveva mai fatto nel passato".





E' il primo pensiero di Daniele Cimiotti, il sindaco di Ospedaletti, eletto il 27 maggio 2019. Abbiamo chiesto al primo cittadino di tracciare un bilancio di questi primi mesi del mandato ed il primo pensiero è andato subito a fine novembre ed ai danni provocati dal maltempo che hanno toccato profondamente l'abitato, la scuola ed il campo da calcio. "Abbiamo subito qualcosa come 2milioni e mezzo, circa, di danni. Questo è quello che abbiamo richiesto. Penso e spero che la nostra Regione ci dia la possibilità di rimediare a questi danni, in modo tale da porter ridare ad Ospedaletti una scuola più efficiente e naturalmente anche le strade collinari che hanno subito questi danni, rimetterle a posto".



Poi il sindaco prosegue: "Posso dire che sono stati sette mesi molto proficui, nel senso che abbiamo potuto mettere in atto parte di quello che noi avevamo previsto in campagna elettorale. Quindi, il paese è sicuramente più ordinato rispetto a prima, anche al verde abbiamo dato una grossa sfoltita. Devo dire che i nostri volontari hanno fatto un lavoro eccelso così come la protezione civile. Devo ringraziare i nostri funzionari ed i dipendenti del Comune che effettivamente ci hanno permesso di portare avanti queste nostre iniziative alla meglio. Quindi devo dire che sono contento. Non solo dei volontari ma anche del ‘Descu’ che ha fatto un lavoro eccelso, anche il Comitato del Circuito che ci ha permesso di inserire questa nuova bellissima manifestazione che è la rievocazione storica automobilistica. Questo ci permetterà, a partire dal prossimo anno, di avere, tutti gli anni una grande manifestazione motoristica".



"Quindi sono particolarmente contento. - conclude Cimiotti - E ancora un ringraziamento alla mia squadra che si è comportata in maniera eccelsa in tutti i campi i particolare i nostri assessori”.