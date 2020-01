Politica |

I Social Network ormai protagonisti della vita quotidiana

Molti i vantaggi, ma anche molti i rischi e pericoli.

Gli ospiti della prima puntata

E allora siamo partiti ! Ieri sera nella prima puntata di "2 ciapetti con Federico" abbiamo ospitato in studio (allestito presso CMP Store Imperia) tre colleghi che si occupano di comunicazione per Enti Pubblici in qualità di addetti stampa o portavoce.

Una puntata introduttiva per il nostro nuovo format in cui abbiamo fatto una vera e propria chiacchierata (o meglio 2 ciapetti 😆) su un tema molto importante come la comunicazione. Un tema strategico oggi come ieri, seppur in forme e modi diversi. Siamo infatti passati dalle tavolette in terracotta ai social network, ma il concetto e gli scopi sono sempre gli stessi. Ieri sera abbiamo quindi ascoltato come venga gestita la comunicazione di un Comune (a proposito: complimenti agli Enti Pubblici, ma anche ai privati, che si dotano di professionisti del settore intuendone non solo l'importanza ma anche la delicatezza) sempre più proiettata non solo tramite i media tradizionali ma anche in forma diretta verso gli utenti/cittadini con i social network istituzionali. Il mondo di internet e questi fatidici social (Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, ecc) sono sempre più presenti nella nostra vita privata e pubblica. Molti i vantaggi, ma anche molti i rischi e pericoli.

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.