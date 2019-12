Cena di Natale a Rocchetta per l'Amministrazione di Dolceacqua: rispondono 'presenti' anche molti Sindaci del ponente

Si è svolta ieri, in un noto ristorante di Rocchetta Nervina, la cena degli auguri di Natale degli amministratori comunali di Dolceacqua. Quest’anno è stato deciso di farla nel centro paese del Comune limitrofo di Rocchetta, recentemente rimasto isolato dalla nota frana sulla strada Provinciale di cui molto si è parlato nei giorni scorsi.

Alla cena sono stati invitati anche i Sindaci ed Amministratori del territorio, per dare un doppio messaggio: innanzitutto, dimostrare vicinanza all’Amministrazione comunale di Rocchetta per il difficile periodo che sta vivendo, ma soprattutto testimoniare che, se anche il paese non è direttamente raggiungibile in auto, è comunque possibile usufruire delle attività commerciali presenti.

Quest’ultimo è un forte segnale che gli amministratori vogliono dare,​ invitando le persone ad utilizzare le attività commerciali di questo paesino, che oggi più che mai ha bisogno di riprendersi non solo economicamente ma​ di poter riprendere​ una vita normale, superando solo​ il piccolo disagio di un percorso pedonale di 100 metri (dall’altro lato c’è poi un servizio navetta che raggiunge il centro cittadino).

Alla serata, oltre al Sindaco di Dolceacqua​ Fulvio Gazzola​ con tutta la sua Amministrazione, il collega di​ Rocchetta Marco​ Rondelli ed al Parroco di entrambe le Parrochie Padre Giovanni, erano presenti​ Alberto Biancheri​ (Sindaco di Sanremo),​ Gaetano Scullino (Ventimiglia),​ Augusto Peitavino (Isolabona),​ Enrico Ilariuzzi (Seborga),​ Francesco Guglielmi (Perinaldo),​ Maurizio Morabito (Vice Sindaco di Camporosso) e​ Jacques Pastor (Assessore del Comune di Monaco), data la ormai nota e consolidata amicizia con Dolceacqua.