Arma di Taggia: mancata sospensione 'piano casa' in via Barborine, Orengo contesta "Conflitto di interessi" e Longobardi "Nel mio ufficio si lavora per motivi di legalità"

Scontro tra amministrazione ed opposizione ieri in consiglio comunale a Taggia intorno ad una richiesta di sospensione di un 'piano casa' in via Barborine. Il capogruppo de 'Il Passo Giusto', il consigliere comunale Roberto Orengo, attraverso una mozione, ha fatto proprie le istanze arrivate da un gruppo di cittadini che a luglio si erano opposti, chiedendo al Comune la sospensione dei lavori per la nuova costruzione nella viuzza di Arma di Taggia.



La questione sollevata dal gruppo di minoranza si è mossa su più fronti, in equilibrio tra gli aspetti tecnici legati alla pratica urbanistica e l'attacco politico, perchè uno dei perni, riguarda la 'firma' dietro la pratica privata del progetto contestato sulla via, quella dello studio Conio Architetti: di cui fa parte anche il sindaco, Mario Conio. Andiamo con ordine, il consigliere Orengo ha introdotto la mozione spiegando: “A luglio ci sono due richieste di sospensione in autotutela mosse dai cittadini. Osservazioni che arrivano all'ufficio urbanistica che chiede al committente e allo studio Conio che ha progettato. Lo studio Conio interpella un avvocato che esprime un parere che va ad eliminare preoccupazioni mosse dai cittadini. A settembre l'ufficio urbanistica scrive a chi aveva mosso richiesta dicendo che non vi sono presupposti per la sospensione lavori. Quindi, abbiamo di fronte un soggetto che chiede l'annullamento o la sospensione di questo piano casa e un altro soggetto (lo studio Conio per conto del committente) che si difende attraverso legali. Quando risponde il Comune, con l'arch.Giulio Marino, lo fa in maniera tecnica e seguendo la linea del legale dello Studio Conio".



"Una soluzione di questo tipo ha creato un po' di malumori ed interrogativi da parte della cittadinanza. - afferma Orengo - Chiedo che il sindaco e giunta si impegnino a nominare un terzo legale che garantisca i due cittadini (I richiedenti e gli opponenti) e l'ente comune. Ci sembrava una soluzione opportuna per potersi togliere eventuali punti interrogativi rispetto a ciò che veniva mosso e controdedotto e per essere più tranquilli”.



Poi entrando sulla questione politica legata alla pratica, Orengo aggiunge: “Ci sono anche alcune considerazioni. La prima è macroscopica. In campagna elettorale l'allora candidato sindaco, non ancora sindaco (Mario Conio ndr), a fronte di una domanda sul conflitto di interessi disse 'non opererò più sul territorio di Taggia'. Eppure qui lo studio ha a che fare con il territorio di Taggia e questo è un chiarissimo conflitto di interesse. A maggior ragione chiediamo che un terzo soggetto possa valutare. C'è bisogno di una supplementarietà che possa eliminare qualsiasi dubbio su un possibile conflitto di interessi”.



Sulla mozione la replica è arrivata dell'assessore all'urbanistica Espedito Longobardi. Infatti, il sindaco, Mario Conio, al momento della discussione era assente perchè impegnato a trovare le soluzioni da attuare per riportare l'acqua in alcune zone collinari colpite dai danni del maltempo. Longobardi ha detto: “Prendo atto della mozione presentata all’attenzione del consiglio comunale da parte del consigliere Roberto Orengo. Considerato che: il testo unico degli enti locali prevede una netta separazione tra la funzione politica, che prevede l'esercizio di atti di indirizzo mentre la funzione gestionale - a sua volta - viene esercitata dai dirigenti-capi servizio nella loro piena e completa autonomia; anche l’articolo 97 della costituzione recita che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; ne consegue che la separazione delle funzioni, in primis sia deputata ad assicurare l’imparzialità dell’amministrazione, garantendo l’autonomia dei dirigenti rispetto alle possibili pressioni messe in moto dalla classe politica e, in secondo luogo, l’attuazione del programma politico, quindi degli obiettivi e delle finalità che l’autorità è chiamata a concretizzare".



"Sulla scorta anche di questi fondamenti, la nostra amministrazione in due anni e mezzo or sono, non ha mai approvato delibere di giunta con il parere contrario degli uffici. - puntualizza l'assessore - Anche nel caso di specie, riteniamo doveroso, esprimendo la massima fiducia e stima nei confronti del capo settore all’urbanistica ed edilizia privata (l'Arch.Giulio Marino ndr), non intervenire su decisioni, valutazioni e scelte tecniche dello stesso. Per tale ragione quindi riteniamo che la mozione in oggetto debba essere respinta. Riteniamo altresì che le funzioni di controllo della minoranza possano essere comunque esercitate o affidando da parte loro un incarico legale così come richiesta all’ente o facendo le opportune segnalazioni agli enti preposti”.



“Nel mio ufficio non si lavora per motivi di opportunità ma di legalità. - prosegue Longobardi - Ad un privato cittadino non posso vietare di andare da uno studio tecnico piuttosto che un altro. Questa stessa pratica mi sembra che sia stata oggetto dell'amministrazione precedente e non sia mai stata rilevata alcune perplessità. Oggi siamo qua solo perchè è firmata soltanto dallo studio Conio. Ci tengo a ribadire che nel mio ufficio siamo tutti equidistanti da qualunque cittadino o studio tecnico”.



Il capogruppo Orengo tornando sul punto ha precisato: “Mi hanno chiamato 10 cittadini e me l'hanno chiesto per favore e non per il nome dell'architetto. Non vorrei domani che chissà... che qualcuno scriva di nuovo e ci ritroviamo ad avere tutti qualche problema, come amministrazione comunale. Se vuole che mi rivolga alla Procura io ci vado per tutte le pratiche. Si prende un legale che mi dirà che tutte le cose che ho chiesto sono sbagliate e che i cittadini che hanno scritto non hanno capito e in consiglio comunale direi 'meno male'. Non ce l'ho con nessuno ma quella è una situazione sotto gli occhi di tutti. In via Barborine quando ci si entra si vede che sta cambiando qualcosa e dal punto di vista estetco neanche in meglio. Abbiamo politicamente una responsabilità. Responsabilmente come consigliere quale atteggiamento migliore potrebbe essere se non ascoltare le persone? Non ho nulla contro l'ufficio o l'architetto Giulio Marino anzi sto cercando di sollevarlo da delle responsabilità”.



La chiosa sulla questione è arrivata dall'assessore Longobardi: “Ne prendo atto e ho dato le mie motivazioni. Confido nell'operato dell'arch.Marino. Da parte dell'ufficio c''è sempre stata massima chiarezza ed apertura”. La mozione è stata respinta con votazione a maggioranza.