Natale 2019: ecco tutti gli appuntamenti e le manifestazioni per il 25 e 26 dicembre in provincia

Mancano poche ore alla notte più magica dell’anno e la corsa all’ultimo regalo si fa serrata. Per favorire lo shopping natalizio oggi pomeriggio le città rivierasche non deludono con una proposta di eventi all'insegna del divertimento, della cultura e dei dolci della tradizione. Ecco, dunque, cosa fare in questa Vigilia:

A Sanremo c’è imbarazzo della scelta con musica sparsa nelle vie e piazze. Alle 17.30, 6 cantanti, 3 coristi e 1 tenore si alterneranno sul palco di Piazza Colombo dando vita ad uno spettacolo indimenticabile dal titolo ‘A Christmas night in… Sanremo’. Spostandoci in Via Escoffier sarà il chitarrista one-man-band Lorenzo Piccone (h 17.30) ad intrattenere gli astanti nell’ambito della rassegna ‘Swing Corner of Christmas’. Uno spettacolo itinerante vedrà invece protagonisti in via Matteotti cinque elementi di ottoni, saxy street combo, jazz.



Ad Imperia si rinnova l'appuntamento con ‘Babbo Natale Sub’ in Calata Cuneo a Oneglia. Una slitta trainata da sei ‘renne subacquee’ arriverà dal mare con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina. L'evento inizierà alle ore 15 con un'esibizione di ginnastica artistica da parte dell'ASD Niche. L'arrivo della slitta è previsto in concomitanza con il calare del sole. Babbo Natale sarà poi disponibile per le fotografie nella casetta, novità di quest'anno, allestita all'interno del mercatino di Banchina Aicardi.



Anche Bordighera avrà il suo Babbo Natale Sub che giunge sulla battigia dal mare. Questo pomeriggio, verso le 17.30, Santa Claus sarà trasportato a riva da renne vestite in neoprene e dotate di lunghe pinne per approdare presso il porticciolo turistico. Caramelle, cioccolata calda e le foto di rito con Babbo Natale sulla sua colorata e luminosa slitta acquatica coroneranno la sua venuta.

Un concerto in forma itinerante della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera è in programma a partire dalle 15.30 in centro città con musiche del repertorio popolare e natalizio.

L’artista Antonio Carli, nei panni di un Babbo Natale cantastorie, accompagnato dal chitarrista Marco Moraglia, sarà protagonista di uno spettacolo proposto più volte durante la giornata nell’isola pedonale del centro cittadino di Diano Marina, cambiando postazione di volta in volta.



Da non tralasciare le Sante Messe di Natale che si svolgeranno in quasi tutte le chiese della Provincia. Noi segnaliamo quella che sarà celebrata nella Concattedrale di San Siro a Sanremo officiata dal Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo Mons. Antonio Suetta. Per conoscere tutte le altre funzioni e gli eventi collaterali consultare l’Agenda Manifestazioni.



Solitamente Natale vuol dire regali, profumi e sapori della tradizione. Il 25 dicembre, il pranzo in famiglia o con gli amici, è sempre una piacevolissima consuetudine. Poi, complice la bella giornata, perché non pensare a una passeggiata o ad un giro in bici sulla nostra bella pista ciclabile?

Il suo tracciato attraversa ben 8 comuni della Provincia di Imperia: i pittoreschi borghi liguri di San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, il tratto litoraneo dei comuni dell’entroterra di Cipressa e Costarainera, e le località di grande vocazione turistica di Arma di Taggia, Ospedaletti e Sanremo: ben 24 Km di sport, natura e relax con punti di noleggio e di ristoro (più info).

Dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in casa o al ristorante, la giornata di Santo Stefano si potrà trascorrere piacevolmente con una visita ai presepi, ai villaggi di Natale, oppure divertirsi al Luna Park o sulle piste di pattinaggio sul ghiaccio, dove grandi e piccini, turisti e cittadini avranno modo di vivere queste ore in modo originale ed entusiasmante.

Per quanto riguarda gli spettacoli, dopo la pausa di ieri per il Santo Natale, ritornano a rallegrare le vie e piazze delle cittadine. A Sanremo dalle 16 in via Matteotti si potrà assistere al ‘Christmas Circus’, uno spettacolo di animazione per bambini con giocoleria, equilibrismo, danze sui trampoli, costumi luminosi. Alle 17.30, sul palco di Piazza Colombo, musica live per i più giovani. La sera, alle ore 21.30. presso la Chiesa Parrocchiale San Sebastiano in frazione Coldirodi, si terrà un concerto dal titolo ‘Non solo Gospel’.

Nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia (ore 20.45) l’atmosfera del Natale sarà ricreata dalle Corali cittadine con il Concerto natalizio Puer Natus.

Un concerto di Musica Sacra con la Soprano Barbara Moriani è in programma presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena in Bordighera Alta. Saranno eseguiti brani di vari autori come Gounod, Zipoli, Marcello, Pachelbel e tanti altri.

‘Notte della Cometa’ è il titolo del concerto eseguito con strumenti tradizionali dall’Associazione Culturale Barabàn che si terrà alle ore 16 a La Piccola di Ospedaletti.

A Diano Marina alle 15.30 arriverà ancora Babbo Natale che, a bordo della sua Corvetta rossa, consegnerà caramelle e in piazza Martiri della Libertà, un folletto augurerà buone feste dispensando palloncini colorati a tutti i bambini.

Un altro appuntamento con la musica sarà nella Chiesa di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua (ore 17.00) con il concerto della Banda Musicale Cittadina. Il repertorio spazierà da autori classici (Bach, Haendel, Beethoven, Mozart) a celebri brani della tradizione natalizia internazionale.

Isolabona sarà teatro dell’evento ‘Antichi Mestieri’. Come da tradizione l’illuminazione elettrica del paese verrà parzialmente spenta ed in tutti i vecchi 'fundi', al chiarore delle fiaccole, rivivranno gli 'antichi mestieri'. Locande ed osterie, artigiani e contadini, scene di vita domestica, indispensabili alla vita dell’epoca, tornano ad animare il borgo, accompagnando i viandanti in un piacevole viaggio nel tempo.

Per chi invece vuol smaltire i lauti pasti dei giorni addietro può partecipare il 26 dicembre ad una escursione sul Monte Faudo a cura della guida GAE Luca Patelli con partenza dalla quattrocentesca cappella di Santa Brigida. Il ritrovo è fissato presso parcheggio casello Imperia Ovest. Oppure prendere parte al tradizionale incontro Natalizio imperiese per un allenamento collettivo tra le vie della città a cura del Marathon Club Imperia. Al termine Panettone e spumante per tutti. Ritrovo presso il Parco Urbano con partenza alle ore 10.

Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni.