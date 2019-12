Imperia: il 26 dicembre a Castelvecchio il tradizionale concerto di Natale dedicato alla memoria di Franca Rambaldi

Giovedì 26 dicembre, alle 15.15, presso l'Oratorio della Parrocchia di Castelvecchio si terrà il Concerto di Natale 2019, intitolato 'Insieme a te... Franca', in memoria di Franca Rambaldi. Si tratta della 29ª edizione del tradizionale appuntamento natalizio ad ingresso libero, organizzato dal Circolo Castelvecchio in collaborazione con la Parrocchia di Castelvecchio ed il Comune di Imperia.



“Anche quest’anno il Concerto è dedicato a Franca Rambaldi prematuramente scomparsa, grande amica del nostro sodalizio che ha aiutato a crescere e diventare una delle prime realtà culturali cittadine. - spiegano dal Circolo – Quest'anno si esibiranno: Alfredo Zanazzo (basso); Claudia Giribaldi (mezzo soprano); la Corale San Maurizio diretta dal M° Giorgio Revelli; al pianoforte Letizia Barbagallo. Verranno eseguiti brani di Verdi, Leoncavallo, Ponchielli, Gounod oltre a diversi canti Natalizi. Speriamo in una numerosa partecipazione per trascorrere insieme in serenità il pomeriggio di Santo Stefano”.