70° Festival di Sanremo: sui social scoppia la polemica per il caro-biglietti, anche se i prezzi sono gli stessi della scorsa edizione

A poco più di un mese dal via alla 70ª edizione del Festival di Sanremo si è scatenata l’ormai consueta polemica sul costo dei biglietti. Sui social in molti si sono detti indignati per le cifre degli abbonamenti: si va dai 672 euro per la galleria ai 1.290 per la platea. Il biglietto singolo della platea per le prime 4 serate costeranno 180 euro, mentre per la finale si arriverà a 660 euro. In galleria, invece, si pagherà 100 euro per le prime 4 serate e 320 euro per la finale. A che quest’anno, come è ormai consuetudine per via delle ultime norme sulla sicurezza, il biglietto sarà nominale.

E sui social si è scatenata la polemica per il caro-biglietti. Ma (ovviamente) molti dei contestatori non sono bene informati, siccome il costo è lo stesso dello scorso anno. Il prezzo è sì molto alto rispetto a un qualsiasi altro evento, ma si tratta pur sempre del programma tv più seguito dell’anno e di uno dei format più longevi nella storia della televisione. E poi, nota a margine, va anche detto che andare a Festival non è certo un obbligo. Se non piace o non interessa basta non comprare il biglietto oppure cambiare canale.