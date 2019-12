Sanremo: la Curia e la frazione di Verezzo piange per la scomparsa di Don Giacomo Barra

E' morto don Giacomo Barra, per più di cinquant'anni parroco di Verezzo a Sanremo. Nato nel 1932 a Busca, in provincia di Cuneo, fu ordinato sacerdote nel 1959. All'inizio del suo sacerdozio fu cappellano in ospedale, poi praticamente sempre nella popolosa frazione sanremese.



Carattere apparentemente un po' burbero ma amatissimo dai suoi parrocchiani che non esitava a richiamare ai doveri cristiani nelle sue severe omelie, ha contribuito in tutta la sua vita a mantenere viva la comunità verezenga, con il recupero e la cura delle due chiese di san Donato e sant'Antonio, il Santuario della Madonna della Pace, la chiesetta del ponte e l'oratorio. Punto di riferimento per la comunità e infaticabile organizzatore di momenti di incontro, di festa e di riflessione per famiglie e bambini in occasione delle ricorrenze religiose.



Per anni ha celebrato la messa serale in estate, alle ore 21.00, per permettere anche a chi lavorava in campagna di partecipare. Da qualche tempo era ospite della struttura Don Orione dove si è spento serenamente.