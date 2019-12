Sanremo: entra contromano in Aurelia Bis e provoca un frontale, fugge ma viene scoperto subito dalla Municipale

Provoca un incidente entrando con lo scooter in Aurelia bis a Sanremo, fugge ma viene subito individuato dalla Polizia Municipale.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella città dei fiori. Secondo quanto appurato dagli agenti, un uomo di 34 anni ha imboccato l’Aurelia bis scontrandosi con un’auto, condotta da una donna, sfondando il parabrezza. Impaurito per l’accaduto, l’uomo ha recuperato il proprio scooter Yamaha ed è fuggito via. Sul posto si è subito creata una lunga coda per consentire i soccorsi ed i rilevamenti.

Gli agenti della Municipale hanno recuperato alcuni pezzi dello scooter finiti sul selciato e, grazie ai riscontri dai terminali, sono risaliti alle generalità ed alla residenza dell’uomo, che vive vicino. Arrivati a casa sua, il 34enne ha subito ammesso gli addebiti, evidenziando di essere fuggito per la disperazione di quanto accaduto.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed anche la donna alla guida se l’è cavata con lievi escoriazioni e tanta paura. Gli agenti, però, visto che l’Aurelia bis è equiparata ad una autostrada, hanno contestato al 34enne la revoca della patente ed il fermo per tre mesi del veicolo. Purtroppo, ancora una volta, una distrazione ha rischiato di provocare una tragedia.

Le indagini lampo della Polizia Municipale hanno consentito però di risalire immediatamente al responsabile.