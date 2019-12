Rocchetta Nervina: si è lavorato anche la vigilia di Natale sulla provinciale 68 per il nuovo ponte (Foto e Video)

L’impresa ‘Orengo’, che sta approntando il luogo dove sistemare la gru che servirà a costruire il ponte per Rocchetta Nervina, ha lavorato anche la vigilia di Natale. Abbiamo fatto visita questa mattina al cantiere sulla Provinciale 68, dove gli operai stanno facendo di tutto per rispettare i tempi di arrivo della gru, che dovrebbe essere installata il 30 dicembre e, quindi, allestire il ponte il 7 gennaio.

Un lavoro incessante che viene svolto sempre, anche nei giorni di sabato e domenica e nei festivi. Saranno solo i giorni di Natale e Santo Stefano in cui ci sarà il fermo dei lavori ma, per il resto non ci si fermerà mai come ha confermato con grande soddisfazione il Sindaco di Rocchetta Nervina, Marco Rondelli. “Colgo l’occasione per ringraziare sia la Provincia che l’impresa che lavora in modo fantastico ed ha preso a cuore la nostra problematica. I lavori stanno procedendo, seppur con un leggero ritardo per il maltempo della scorsa settimana ed il 7 gennaio dovremmo avere la nuova viabilità. Si sta lavorando sui due fronti, in modo da avere gli appoggi del ponte mentre si stanno approntando le ‘gabbie’ dei plinti di appoggio della gru”.

Come stanno vivendo la situazione le imprese commerciali di Rocchetta? “Si stanno rimboccando le maniche, cercando di dare meno disagio possibile ai clienti, anche se è un periodo difficile. Tengono duro perché è un periodo molto importante e vanno avanti”.

Ora ci si aspetta che sia la calza della Befana a portare il ponte: “Dovrà essere bella grossa ma si spera proprio così. Voglio approfittare per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i miei concittadini che stanno vivendo questa situazione, senza dimenticare tutti quelli che stanno lavorando per garantire al più presto una nuova viabilità al nostro paese”.