Ventimiglia: i coniugi Ramella chiudono 'Casaviva', un riconoscimento dall'Amministrazione per 41 anni di lavoro (Foto)

“Oggi ho avuto il piacere di portare un piccolo omaggio floreale ed un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale ai coniugi Ramella che, dopo 41 anni di preziosa attività, chiudono definitivamente il loro negozio storico il 31 dicembre”.

Lo ha detto l’Assessore ventimigliese Matteo De Villa, che ha consegnato un riconoscimento ai due coniugi per il lavoro svolto nella città di confine. "Un ringraziamento ai coniugi Ramella Roberto e Gianfranca titolari di Casaviva che con la loro attività sono stati parte integrante della storia della nostra città. Una preziosa memoria, un esempio da trasmettere per il futuro commerciale della città di Ventimiglia. A loro va il nostro ringraziamento e un augurio per il futuro”.