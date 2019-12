Sanremo: più italiani che stranieri e tanti pensionati alla mensa di via Meridiana, consegnata la donazione della 'Master Srl' (Foto)

Domani è Natale ed in molti tra noi non si rendono conto della fortuna di poter trascorrere il Natale in famiglia ed in serenità. Purtroppo non è così per tutti e, proprio per questo siamo andati a fare visita alla ‘Fondazione Myriam’ che fa parte del ‘Progetto Sorriso’, in via Meridiana a Sanremo.

Quasi tutti la chiamano la ‘mensa dei poveri’ ma è una struttura fondamentale per il sostentamento di moltissime persone. In un bilancio degli ultimi mesi sono circa 80 le persone che, ogni sera, consumano un pasto caldo preparato dai volontari che si danno da fare per gli altri. Ma, attenzione, perché alla mensa non si presentano solo clochard, disadattati o migranti. Ci sono anche molti pensionati che, non riuscendo ad arrivare alla fine del mese, mangiano insieme ad altri trovando anche un po’ di calore umano.

Il rapporto tra italiani e stranieri che mangiano in mensa propende per i nostri connazionali, che sono ben all’80%, con fermando una serie di problematiche per molti sanremesi, anche nel mettere insieme il pranzo con la cena. In tutto questo, anche per la fine del 2019 è intervenuta la ‘Master Srl’, azienda che serve bar, ristorante ed alberghi in Liguria e Costa Azzurra che, da alcuni anni dà una mano alla ‘Fondazione Myriam.

La donazione fatta quest’anno arriva, oltre che dall’azienda stessa, anche dagli ospiti dell’Expo organizzata per il secondo anno consecutivo al Palafiori di Sanremo. E’ stata infatti devoluta una parte del biglietto d’ingresso ed anche le aziende presenti hanno contribuito. E’ stato consegnato un valore di circa 1.200 euro in prodotti per la pulizia, stoviglie e molto altro, che faranno molto comodo alla fondazione.

Tra l’altro, proprio domani in occasione del Natale, la mensa sarà aperta straordinariamente anche a mezzogiorno. Gli ospiti potranno arrivare già alle 11 per la Santa Messa che verrà officiata all’interno dei locali di via Meridiana e, quindi, alle 12.30 è previsto il pranzo con un menù speciale. La mensa sarà regolarmente aperta anche la sera.