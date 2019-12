Sanremo: grande partecipazione alla serata per gli Auguri di Natale del Lions Club

Giovedì 19 dicembre, al ristorante “Buca Cena” del Circolo Golf degli Ulivi, sede del Lions Club Sanremo Host, è stata organizzata la serata per gli Auguri di Natale, dove hanno partecipato oltre 60 persone tra soci e ospiti. Entrando nella bella sala del ristorante, una magica atmosfera natalizia, accoglieva i graditissimi ospiti e soci Lions, con una scenografia curata nei minimi particolari, dallo chef Davide Bisato e dalla segretaria del Sanremo Host, Oriana Ragazzo.



Il Cerimoniere prima di iniziare la serata, ha invitato il Presidente a dare il tocco di campana, che simbolicamente sanciva l'apertura ufficiale della “Serata degli Auguri”. Dopo aver dato i saluti ai soci e alle persone che componevano il tavolo d'onore formato dal Presidente Roberto Pecchinino accompagnato dalla sig.ra Maria, il Presidente del Lions Club Sanremo Matutia Sara Damico, il Presidente del Leo Sanremo Francesco Toti, il socio Massimo Cimino con la sig.ra Mariella e dal Past-Presidente Vincenzo Benza con la sig.ra Elena, sono stati eseguiti gli inni in onore del Presidente Internazionale Yung-Yul Choi (Corea del Sud), l'inno Europeo e l'inno nazionale, cantato da soci e ospiti presenti.



Il Cerimoniere, dopo la lettura del Codice dell'Etica Lionistica, ha dato la parola al presidente del Club Roberto Pecchinino, che ha ringraziato i soci e gli ospiti per la numerosa presenza, e ha proiettato un video sulle numerose attività che i Lions svolgono a favore del prossimo, realizzando service benefici; creando e promuovendo uno spirito di comprensione e d'intesa fra i popoli del mondo; promuovendo con convegni e con l'esempio i principi di buon governo e di buona cittadinanza, partecipando attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, incoraggiando le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale economico, incoraggiando l’efficienza e i valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.



Un video di pochi minuti, ma che ha fatto capire perchè il Lions International, è la più grande associazione di volontariato al mondo. La cena si è svolta, in una calda atmosfera natalizia e familiare, che ha coinvolto tutti i presenti, grazie ai piatti preparati dallo chef Davide, tratti da antiche e semplici ricette della tradizione di natale; a sorpresa un coro, segretamente preparato da Oriana Ragazzo, ha cantato in onore al presidente e per tutti i soci e ospiti presenti, “Bianco Natale”suonata al pianoforte dal socio Nicola Lanteri. Le calde voci di Domenico Frattarola, Bruno Bellotti, Barbara De Angeli e Oriana, hanno coinvolto con gioia tutti i soci Lions contribuendo al successo della serata. Straordinaria anche la performance di Irma Lanteri, figlia di Nicola che con Happy Day, supportata dal coro Lions, ha ricevuto consensi e applausi. Una serata ricca di eventi, con una pesca di beneficenza, organizzata a favore della LCIF (Lions Clubs International Foundation). In regalo alcuni capi di abbigliamento offerti dal socio Massimo Cimino, e due splendidi velieri in bottiglia, offerti e realizzati grazie alla bravura del Cavaliere Giuseppe Bianchi. Un momento benefico che permesso di raccogliere un piccolo fondo, che sarà devoluto alla Fondazione LCIF.



La Lions Clubs International Foundation, nasce nel lontano 1968 con lo scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala, sia nei territori a noi vicini che in quelli più lontani, contando esclusivamente sui versamenti che i Lions accreditano sul suo conto. Il responsabile LCIF del Club Vincenzo Benza, ha spiegato le finalità della fondazione e ha ricordato come nel 2004, era stata presentata una richiesta di un finanziamento alla LCIF, per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carità di Taggia. Nel 2010, la LCIF aveva predisposto, grazie all’interessamento del PDG Roberto Fresia, di erogare un finanziamento di 75.000 dollari, da destinare agli arredi dell’ospedale e grazie a questo contributo, il nuovo Ospedale di Carità è stato inaugurato nel 2012.



Il Presidente del Club Pecchinino, con grande soddisfazione, ha concluso la serata, ricordando i service realizzati nei primi sei mesi del suo mandato: illuminazione al Santuario edlla Madonna della Costa, in occasione della visita di S.A.S. Alberto di Monaco; il defibrillatore consegnato alla società sportiva Regina; tre Saturimetri per i bambini del Gaslini(service Diversamente Rally); contributo al libro scritto da Luisa Bianchi per ricordare il sanremese Carlo Dapporto; una stampante ed un gazebo per la polisportiva Integrabili(service Diversamente Rally); un letto articolato con comandi elettrici con materasso antidecubito per letti a lunga degenza, per il piccolo Cottolengo di Don Orione, contributi vari con il Lions Matutia, per i service: sulla Dislessia, convegno Sepsi, settimana del Festival della Salute, targhe Lions alla Sanremo Marathon 2019 per la Family Run, spettacolo Gospel “Family Band” a Casa Serena. Sei mesi di intensa attività Lionistica, dove il Lions Club Sanremo Host, ha festeggiato con orgoglio, l'impegno offerto ai bisogni della comunità, concretizzando il motto del Lions International “We Serve”.