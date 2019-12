Sanremo: Carabinieri in Grande Uniforme Speciale nelle vie del centro, una tradizione per le festività

Da questo pomeriggio e per tutte le festività natalizie, i Carabinieri della Stazione di Sanremo svolgeranno servizi di rappresentanza per le vie del centro matuziano indossando la Grande Uniforme Speciale. Un gesto simbolico e solenne per festeggiare il Natale e contribuire al quotidiano sentimento di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri al cittadino.