Sanremo: camion distrugge la pavimentazione di piazza Bresca, Di Baldassare “Ormai qui è un parcheggio, stanno rovinando la piazza” (Foto)

Prima o poi doveva succedere. Il continuo viavai di camion e furgoni a tutte le ore non poteva non avere conseguenze in piazza Bresca e, puntualmente, questa mattina la pavimentazione non ha retto. Proprio il giorno prima di Natale, nel bel mezzo delle feste.

Mentre si spera che il Comune possa rimediare al più presto, nella piazza esplode nuovamente la polemica su una situazione di anarchia non pia tollerabile. Nessuno rispetta più gli orari di carico e scarico, le colonnine automatiche sono fuori uso da tempo e non c’è alcun rispetto per la piazza.

Ai nostri microfoni interviene Andrea Di Baldassare in qualità di storico gestore del Big: “Ormai è diventato un parcheggio, un carico e scarico. Stanno rovinando la piazza. Voglio ringraziare l’amministrazione e il comando di Polizia Municipale che stanno lavorando per risolvere il problema, ma vogliamo anche sensibilizzare gli autisti. Questa è una piazza e non un parcheggio”.

L’amministrazione e la Polizia Municipale sono intanto al lavoro per ripristinare in piazza Bresca (ma anche in altre zone come, per esempio, piazza San Siro) la ZTL con le telecamere attive. Ma, in attesa degli ‘occhi elettronici’, forse servirebbe qualche controllo in più e qualche verbale per ricordare a tutti che ci sono orari di carico e scarico da rispettare, sia per lasciare libere le piazze, sia per non sovraccaricare una pavimentazione storica.

Foto Tonino Bonomo