Dopo giorni di code ripristinata la viabilità per Ventimiglia, Scullino "Un weekend terribile, sono vicino ai commercianti che hanno subito una perdita enorme"

Torna finalmente alla normalità la viabilità da e per Ventimiglia, dopo un weekend di passione che ha avuto pesanti risvolti sull'andamento degli affari per i commercianti della città di confine. Numerosi i problemi venutisi a creare in questi giorni a causa della concomitanza della chiusura, disposta dal Comune di Mentone, sulla strada che passa da Ponte San Ludovico, combinata con lo sciopero delle ferrovie e soprattutto con due frane su Ponte San Luigi che hanno imposto un senso unico alternato con semaforo.



Il risultato? Lunghe code in entrambe le direzioni verso Latte e Mentone, meno persone in transito dalla vicina Francia ed un problema tangibile per tutti i negozianti e le attività che speravano di risollevare le sorti economiche in vista del Natale. Questa mattina è stata riaperta al transito la strada verso la frontiera bassa ed in più sono state eliminate le due frane sulla strada alta.



Dietro il ripristino della viabilità c'è un complesso lavoro su più fronti portato avanti senza sosta dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. "A seguito della chiusura i nostri frontalieri sono arrivati a casa con tre ore di ritardo. Purtroppo abbiamo passato un fine settimana terribile con un danno per i nostri commercianti. - analizza Scullino - Il fine settimana prima di Natale hanno subito una perdita enorme. Adesso attraverso i vigili, lìufficio tecnico, gli operai ed Anas siamo riusciti ad eliminare le frane. Contemporaneamente abbiamo chiesto al comando di polizia di Mentone, visto che il mare si è ritirato, di aprire la strada. Alle 10.15 hanno riaperto. Ora è ripristinata la viabilità su entrambe le strade".



Il primo cittadino poi ha fatto un'ulteriore considerazione: "Quando succedono queste cose che non possono essere preventivate, servirebbe una maggiore collaborazione tra tutti gli enti interessati per arrivare anche ad una soluzione più veloce, soprattutto con una maggior reciprocità nei rapporti con i nostri vicini francesi. Quello che si è perso, si è perso. Questo dicembre tra lo sciopero delle ferrovie francese, tra il caos dei danni da maltempo, tra la viabilità interrotte, i nostri commercianti hanno avuto un danno e mi spiace moltissimo e mi auguro che con l'anno nuovo possano recuperare il tempo perso. Tanti auguri a tutti. Buon Natale a tutti".