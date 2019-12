Costarainera: Nicola Tedesco vince il concorso "Un paese di presepi", ieri la premiazione

– Primo classificato “Miglior presepe”: Nicola Tedesco con un presepe che ricorda l’antica tradizione napoletana. Questo signore si diletta da anni a creare mirabili opere d’arte, in cui trapelano non solo la maestria, ma anche la sensibilità e il vissuto personale.

– Primo classificato categoria scuole: Scuola secondaria di Riva ligure , alunni delle classi I A, II A e II C , coordinati dalle professoresse Longo e Panico e coadiuvati dalla professoressa Cortiula; hanno presentato un presepe su un grande pannello, caratterizzato da un oculato accostamento cromatico delle stoffe e un abile uso della tecnica di ritaglio.

- Riconoscimento di merito ad un presepe realizzato dalle signore Lida e Rita, in via Dottor Raineri, usando come basamento una botte di legno e basi di legno su più livelli,