A San Bartolomeo al Mare botti vietati dal 27 dicembre al 6 gennaio, si rischiano multe fino a 500 euro

Il Comune di San Bartolomeo al Mare vieta anche quest'anno i botti di Capodanno. In virtù di un'Ordinanza firmata dal Sindaco Valerio Urso e valida sino al 6 gennaio, dal 27 dicembre su tutto il territorio comunale sono vietati l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e altri oggetti simili.



L'Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su richiesta scritta e motivata nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni. Le violazioni al provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €. "Si tratta di un provvedimento - ha ribadito il Sindaco Urso - che prendiamo da alcuni anni per tutelare la quiete pubblica, oltre che la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali".



"Faccio come sempre appello al senso di civiltà dei miei concittadini affinché evitino di abbandonarsi in queste manifestazioni: la fine dell'anno vecchio e l'arrivo del nuovo possono essere festeggiati senza rischiare di causare danni a sé e agli altri. - conclude il primo cittadino - Ho chiesto al Comandante della Polizia locale di vigilare, anche preventivamente, affinché vengano tutelate la quiete pubblica, oltre che la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali. Chi desidera festeggiare con i botti lo faccia stappando bottiglie di vino italiano".