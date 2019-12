Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Neville

Neville è un cane di taglia medio piccola, è arrivato in canile questo mese insieme a suo fratello Harry, dopo essere stati accalappiati a Diano San Pietro! Ha circa un anno, anche se un po’ timido è dolce, affettuoso e giocherellone. Neville è praticamente ancora un cucciolo e non merita di crescere in gabbia!

Neville si trova al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), venite a trovarlo!



Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547