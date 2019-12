Bordighera: Consiglio comunale, multe fino a 100mila euro per i danneggiamenti in città, scintille tra il Sindaco ed il Consigliere Trucchi

Due i momenti più importanti del Consiglio comunale di Bordighera che si è svolto questa sera a Bordighera, ultima assise del 2019.

La prima riguarda i danneggiamenti da parte di alcuni ragazzi nella zona del ‘Carillon’. Per questo è stato approvato, nell’ambito del regolamento di Polizia Urbana, l’aumento dell’ammenda per i danneggiamenti ai beni pubblici che passa da 100 a 1.000 euro e con un massimo di 100mila euro.

La seconda è stata la Mozione sulle dichiarazioni del Sindaco al termine del Consiglio comunale del 4 ottobre. E’ stata presentata dal Consigliere Giuseppe Trucchi, che ha esplicitamente chiesto al primo cittadino a quali interessi ed quali persone si riferisce sui presunti condizionamenti della minoranza e chi cospirerebbe contro l’Amministrazione.

Il Sindaco Vittorio Ingenito ha confermato il massimo rispetto delle minoranze: “Nelle mie dichiarazioni ho semplicemente affermato – ha detto - che a fronte di continui attacchi mi sarei adoperato per capire se ci fossero conflitti di interesse e che, nel caso fossero stati confermati sarebbe stata mia premura esprimerli alle autorità competenti e non qui in consiglio”. La risposta di Trucchi è stata particolarmente dura: “Sono cose gravi, queste, al limite della diffamazione. L'opposizione fa questo di mestiere, tenta di fare cadere l'amministrazione e non è accettabile che lei continui con questo atteggiamento. O fa le sue scuse oppure fa i nomi delle persone a cui si riferisce”.

Nel corso della lunga Assise, condotta da Laura Pastore, vice presidente (dopo le dimissioni di Marco Farotto), la prima pratica all’ordine del giorno è stata l'applicazione della tassa sui rifiuti e la determinazione delle tariffe Tari, Iuc, Imu e Tasi per il 2020, con le relative detrazioni è stata approvata con i voti della maggioranza. Non è mancata qualche polemica, tirata in ballo dal Consigliere del gruppo Misto, Giovanni Ramoino. Ha infatti chiesto al Sindaco notizie sull’esposto presentato dallo stesso primo cittadino, un anno fa, alla Corte dei Conti, sul presunto danno erariale per il costo di un dipendente da circa 40mila euro. Ingenito ha preferito non rispondere, visto che non era un argomento in discussione. Il Consigliere di opposizione Trucchi ha poi sostenuto di aver presentato due interpellanze sull’osservazione di Ramoino ma sono rimaste inevase. “Potete ripresentarla” ha detto il Presidente del Consiglio.

E’ stata poi approvata l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa determinazione dell’aliquota per il 2020. Approvare il Bilancio di Previsione triennale 2020-2022 e l’aggiornamento del documento unico di programmazione. Dopo una lunga discussione e molte domande dai Consiglieri di opposizione, il bilancio è passato con i voti favorevoli della maggioranza. Rinviata l’approvazione del nuovo regolamento di video sorveglianza, si è poi passati alla modifica al regolamento di polizia urbana.

Nel corso della discussione sull’acquisto del terreno per la realizzazione del nuovo campo sportivo di calcio in località Pisciavina il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi, ha evidenziato le sue perplessità sul costo dell’operazione, che si attesta a 2,8 milioni di euro. L’Assessore competente Marco Laganà ha sottolineato come le infrastrutture siano quelle minime per costruire un campo adatto alla realtà bordigotta, con l’ambizione di poter un giorno ospitare anche squadre di calcio di maggior pregio, magari in occasione di ritiri. La pratica è passata con i voti della maggioranza.

Mara Lorenzi, per ‘Civicamente Bordighera’, ha chiesto nella sua mozione, una serie di migliorie alle spiagge di Bordighera, con strumenti di attrazione turistica da pubblicizzare e di rispetto ambientale, come ad esempio rendere le spiagge ‘smoke free’. L’Assessore Laganà ha confermato come il 90% delle richieste siano già state attuate o in fase di completamento. La mozione è stata approvata all'unanimità.