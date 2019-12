Sanremo: una raccolta di doni organizzata dalla scuola di San Bartolomeo offerti ai più bisognosi (Foto)

Nei giorni scorsi i ventisei bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia "A. Moro" della frazione di San Bartolomeo hanno organizzato una raccolta di doni per i loro coetanei meno fortunati e li hanno portati alla Croce rossa di Sanremo.

I volontari li hanno poi distribuiti alle famiglie più indigenti che settimanalmente vengono nella nostra sede a ritirare generi di prima necessità. Un bellissimo gesto in un momento in cui la solidarietà nei confronti di chi purtroppo non può permettersi l:agiatezza diventa ancora più importante.