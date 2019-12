Sanremo: Maria Laura Baccarini e Federico Marchesano in concerto al Forte di Santa Tecla

Prosegue la rassegna Concerti al Forte, ideata dalla Dem'Art , all'interno del Forte di Santa Tecla di Sanremo, a corollario della Mostra Il popolo in legno, di Dorino Ouvrier. Giovedì prossimo (Santo Stefano) Maria Laura Baccarini presenta Atalanta su testo tratto dal libro di Gianni Rodari e musiche di sua composizione.

Per la prima volta Gianni Rodari con Atalanta affronta il meraviglioso mondo della mitologia greca e racconta, con la sua consueta maestria, la storia di un personaggio femminile capace di lasciare il segno anche nell’immaginario dei lettori di oggi. Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che desiderava un figlio maschio, la piccola Atalanta viene allevata da un’orsa sotto lo sguardo vigile di Diana, la dea della caccia. Una volta cresciuta, divenuta giovane donna coraggiosa, partirà alla scoperta del mondo. La sua forza d’animo, la sua integrità le faranno conquistare il rispetto e l’amicizia dei grandi eroi incontrati sul suo cammino. Atalanta è un personaggio di infinita purezza e grande modernità.

Attraverso l’eleganza e la raffinatezza poetica di Gianni Rodari, Maria Laura Baccarini crea un fine tessuto vocale che gioca fra i suoni, le evocazioni sensoriali, le parole, la musica, la narrazione. Una cantastorie dei nostri tempi che si serve di pedali-loopers e soltanto della propria voce,sovrapponendone strati uno sull’altro, creando una magica partitura musicale estemporanea.

Maria Laura Baccarini, cantante, attrice, danzatrice, dopo una lunga esperienza nel musical theatre, prosa, teatro musicale, concerti, recitals, letture musicali, è oggi, artisticamente, il frutto dell’incontro di linguaggi diversi, a servizio della poesia, del senso e della creazione originale. Venerdì il palco del Forte di Santa Tecla vedrà in scena la voce di Maria Laura Baccarini insieme al contrabbasso di Federico Marchesano in Songs From Another Millennium.

Due artisti anomali ed originali, da anni impegnati nella ricerca di una musica che travalica i confini di genere. Tra canzoni originali e cover, dai Massive Attack a Nick Drake, ci racconteranno lo strano millennio appena passato. Federico Marchesano, bassista, contrabbassista, insegnante e compositore torinese. Si è esibito in tutto il mondo, ha suonato con Louis Sclavis, Gianluigi Trovesi, Fabrizio Bosso, Mau Mau ed inciso oltre cinquanta dischi.