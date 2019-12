Sanremo: grande festa di Natale a Casa Serena con la Family Band Gospel (Foto)

I coristi della Family Band Gospel hanno aggiunto alle numerose date del loro tour tra Milano e Monaco, oltre a tutte le piazze locali, anche Casa Serena a Sanremo, animati da una grande passione per il gospel, dalla bravura ma anche dal grande spirito di solidarietà dimostrato.

Il repertorio scelto per la giornata ha reso felici tutti ospiti, parenti e personale in un clima di Natale che si respirava ovunque. L'evento, voluto dal direttore Michele Anselmo e dal direttore sanitario Danilo Papa, è stato promosso dai Lions, sempre preziosi sostenitori di manifestazioni dove regnano protagonisti cultura e solidarietà.

Presenti i soci Roberto Pecchinino e Vincenzo Benza del Lions Club Sanremo Host, la immancabile Sara D'Amico, Maria Luisa Ballestra, Danilo Papa del Lions Club Sanremo Matutia e Luisa Bianchi.

“Si ringrazia in modo particolare Luisa Bianchi per avere sponsorizzato l'evento attraverso il ricavato della vendita dei primi 100 libri sulla vita di Carlo Dapporto, di cui si e occupata con grande passione e cura - dichiarano da Casa Serena - è stato un piacere donare le risorse necessarie per promuovere l'evento di oggi con la Family Band qui a Casa Serena, bello vedere gli ospiti contenti e far vivere loro l'atmosfera natalizia come solo i canti gospel sanno fare”.

“Ho preso parte volentieri a questa iniziativa anche perché - spiega Luisa, la sorella di Carlo Dapporto - Gianna ha vissuto a Casa Serena i suoi ultimi 18 anni di vita ed è stato un modo per ricordarla ed omaggiata”.